Europoseł PiS: Kryzys nie będzie wielki. Na tle świata Polska wypada naprawdę dobrze

Wczoraj rząd zapowiedział kolejny etap odmrażania gospodarki. Mamy wracać do normalności. Czy nie ma Pan troszeczkę wrażenia, że trwało to za długo, że należało gospodarkę odmrażać szybciej?

Zbigniew Kuźmiuk: Ja myślę, że generalnie jako państwo postępujemy racjonalnie. Być może należało trochę przyśpieszyć na przykład wcześniej pozwolić na otwarcie zakładów fryzjerskich. Generalnie uważam, że przyjęte przez rząd założenie było słuszne. Ta ostrożność jest bardzo ważna. Przykład Śląska pokazuje przecież, że naprawdę w krótkim czasie można doprowadzić do groźnej bardzo sytuacji.

Jednak nie brak głosów, że zamykanie gospodarki będzie mieć skutki nie mniej tragiczne niż sama epidemia koronawirusa?

Ale proszę zwrócić uwagę na fakt, że Polska nie zamknęła całej gospodarki. I także ekonomicznie wyjdziemy z tej sytuacji w miarę obronną ręką. Spowolnienie gospodarcze oczywiście nastąpi, jednak spadek PKB nie będzie tak wielki, jak wieszczyli co poniektórzy.

PKB to jeden wskaźnik. Innym jest skala upadłości, która ma bez wątpienia miejsce.

Tak, mamy informacje o zaprzestaniach działalności. Jeśli chodzi o liczbę upadłości w kwietniu, to była ona znacznie mniejsza niż w kwietniu 2019 roku. Było to dla mnie bardzo zaskakujące. Owszem rośnie bezrobocie. Jeżeli w Stanach Zjednoczonych przybyło 20 milionów bezrobotnych, a u nas 50 tysięcy, to oczywiście widać różnicę. Zdaję sobie sprawę, że te gospodarki są nieporównywalne, ale jednak u nas ta skala bezrobocia jest dużo mniejsza. Fakt, że u nas ta skala jest mniejsza wynika z dwóch czynników. Po pierwsze racjonalnego działania rządu, gdzie reakcja była adekwatna do sytuacji. Po drugie z przygotowanych programów wsparcia, które zrobiły ogromne wrażenie na przedsiębiorcach. A wracając do pierwszego pytania to tak, zdecydowanie uważam, że polski rząd zarówno w sprawie walki z epidemią, jak i wsparcia dla firm i pracowników zachował się racjonalnie. Co widać też na tle innych państw, zauważyli to także zagraniczni obserwatorzy.

Czytaj także:

Senator PiS: Byłem zaskoczony decyzją Stanisława Karczewskiego