Gronkiewicz-Waltz nawołuje: Nie wolno oddać Warszawy

"Nie wolno oddać Warszawy Komisarzowi z PIS opamiętajcie się" – napisała na Twitterze była prezydent Warszawy. Można się domyślać, że jej apel jest skierowany do szefostwa Platformy Obywatelskiej. Wygląda na to, że Gronkiewicz-Waltz bierze pod uwagę zwycięstwo Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich.

"To już przesądzone" – informuje RMF FM. Jutro Kidawa-Błońska ogłosi, że rezygnuje z ubiegania się o urząd prezydenta. Jutro o godzinie 10 ma się zebrać zarząd Platformy Obywatelskiej, by ogłosić decyzję o zmianie kandydata w wyborach. RMF FM dodaje, że prawdopodobnie będzie to Rafał Trzaskowski. Prezydent Warszawy miał już podobno się zgodzić. Dziennikarze RMF FM potwierdzili tę informację w kilku źródłach. Onet informuje jednak, że rozważana jest opcja z wystawieniem Radosława Sikorskiego.