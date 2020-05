Boniek ma radę dla PO. "To dla Was jedyna nadzieja"

"To już przesądzone" – twierdzi RMF FM, które przekazało dziś informację, że jutro Małgorzata Kidawa-Błońska ogłosi, że rezygnuje z ubiegania się o urząd prezydenta. Jutro o godzinie 10 ma się zebrać zarząd Platformy Obywatelskiej, by ogłosić decyzję o zmianie kandydata w wyborach. RMF FM dodaje, że prawdopodobnie będzie to Rafał Trzaskowski. Z doniesień medialnych wynika, że prezydent Warszawy miał już się zgodzić. Z kolei seriws Onet informuje jednak, że rozważana jest opcja z wystawieniem Radosława Sikorskiego.

Doniesienia te są szeroko komentowane. Swoje "trzy grosze" postanowił dodać prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, który za pośrednictwem Twittera zwrócił się do największej partii opozycjnej i przekazał jej swoją radę dot. wyborów prezydenckich.

"Jako przeciętny, niezaangażowany Polak pytam po co PO chce zmienić kandydata?" – zaczął swój wpis. "Szkoda czasu i stylu. Jak myślą (mają nadzieje) o pokonaniu obecnego Pana Prezydenta to nie trzeba zmieniać kandydata, tylko wesprzeć jednego z dwóch już startujących. To dla Was jedyna nadzieja" – napisał Zbigniew Boniek.

