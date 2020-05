Warszawa: Szpitale powoli otwierają poradnie i wznawiają planowane zabiegi

W Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie wznowiły w tym tygodniu pracę poradnie chirurgicznej oraz ortodontyczna. Niebawem zostaną otwarte kolejne przychodnie specjalistyczne. – Od czasu ogłoszenia epidemii wizyty w poradniach były wstrzymane, poza onkologiczną i ginekologiczną. W pozostałych udzielaliśmy i udzielamy teleporad. Do tej pory było ich ponad 2 tys. – powiedziała Katarzyna Jankowska z biura prasowego IMiD. Wyjaśniła, że przyjęcia w otwartych poradniach odbywają się z mniejszym natężeniem pacjentów. – Chodzi o to, aby przed gabinetami nie było oczekujących ludzi" – wyjaśniła.

Kierownik Kliniki Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży IMiD prof. Anna Raciborska poinformowała, że mimo epidemii wykonywane są zabiegi planowe, a nowi pacjenci są nieprzerwanie przyjmowani. Przed przyjęciem wykonuje się im badania na COVID-19. Prof. Raciborska wyjaśniła, że w klinice prowadzone jest kompleksowe leczenie - odbywają się zabiegi chirurgiczne oraz chemioterapia. Pacjenci wypisywani są dopiero po zakończeniu całego procesu.

Centrum Zdrowia Dziecka od przyszłego tygodnia wznawia przyjęcia planowe do szpitala oraz wizyty ambulatoryjne, diagnostyczne i rehabilitacyjne – zapowiedziała rzecznik CZD Katarzyna Gardzińska. W Centrum od połowy marca zawieszone zostały przyjęcia planowe do szpitala oraz wizyty ambulatoryjne, diagnostyczne i rehabilitacyjne.

Ograniczenie to nie dotyczy przyjęć pilnych oraz niezbędnych. Pacjenci leczeni przewlekle, u których nie można przerwać terapii, są nadal przyjmowani w ramach wizyt ambulatoryjnych. Konieczność udzielenia porady weryfikują indywidualnie zespoły medyczne. W przypadku wizyt kontrolnych możliwe są telekonsultacje.

Szpital Bródnowski już rozpoczął przyjęcia na planowe zabiegi oraz wznowił pracę części przychodni specjalistycznych. Dyrektor Śródmiejskiego Centrum Klinicznego i rzecznik szpitala Piotr Gołaszewski wyjaśnił, że w związku z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi, np. dotyczącymi dopuszczalnej liczby pacjentów w jednej sali, na oddział mogą być przyjmowane tylko trzy osoby dziennie. Rzecznik podkreślił, że pacjenci na zabiegi są poddawani testowi na koronawirusa, co wydłuża całą procedurę.

Pierwsi chorzy są już też przyjmowani na konsultacje. Na razie jest to kilka poradni, w tym kardiologiczna. Dyrektor przyznał, że także i tu są trudności organizacyjne. Dotyczą on m.in. liczby pacjentów oczekujących przed gabinetami. Innym problemem jest to, że lekarze obawiają się powrotu do pracy w poradniach. Gołaszewski wskazał, że w obecnej sytuacji, docelowo w poradniach dziennie nie będzie można przyjąć więcej niż 30 pacjentów. Wcześniej było to 100–110 osób.

– Planujemy w najbliższym czasie wznowić przyjęcia pacjentów na zabiegi planowe, z zachowaniem wszelkich procedur, które wprowadziliśmy wcześniej dla bezpieczeństwa personelu i pacjentów, co powoduje, że będą one wykonywane w ograniczonej ilości – poinformowała dyrektor Szpitala Bielańskiego Dorota Gałczyńska-Zych.

Zaznaczyła, że od początku epidemii placówka pracowała w pełnym zakresie, ale wstrzymane były zabiegi planowe, wyjątkiem od tej zasady były zabiegi onkologiczne. W Poradni Przyszpitalnej udzielane były teleporady i porady osobiste. "Od początku pandemii w Szpitalu hospitalizowaliśmy około 6 tyś. pacjentów i drugie tyle przyjęliśmy w SOR. Udzieliliśmy ponad 15 tysięcy porad, z czego ponad połowa odbyła się w Poradni Przyszpitalnej" - podała.

Szpital Czerniakowski niezmiennie udziela świadczeń zdrowotnych w trybie 24-godzinnym. – Szpital wykonuje zabiegi ostrodyżurowe oraz o charakterze onkologicznym i ratującym życie, część zabiegów planowych została przesunięta na terminy późniejsze. Wizyty w poradniach specjalistycznych odbywają się stacjonarnie, bądź przeprowadzane są w trybie teleporad – przekazał rzecznik prasowy placówki Marcin Wiśniewski.

Zapowiedział, że "zwiększanie realizacji ilości zabiegów planowych będzie dostosowane do aktualnej sytuacji epidemiologicznej i zagrożenia epidemiologicznego".

– Pracujemy nieprzerwanie – oznajmił dyrektor ds. medycznych Szpitala Praskiego dr Igor Radziewicz-Winnicki. Normalnie odbywają się zaplanowane wizyty w przychodni przyszpitalnej. Jednak wstęp do budynku mają wyłącznie zapisani na dany dzień i to nie wcześniej niż 10 minut przed wyznaczoną godziną przyjęcia.