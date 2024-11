Lech Wałęsa trafił do szpitala. Wiadomo, co mu dolega

W piątek Lech Wałęsa zamieścił na swoim profilu w mediach społecznościowych niepokojące zdjęcie.

Lech Wałęsa trafił do szpitala. "Przypomnieli sobie o mnie"

Widzimy na nim samego byłego prezydenta leżącego w piżamie na szpitalnym łóżku. "Przypomnieli sobie o mnie" – napisał Wałęsa. Powodów wizyty w szpitalu jednak nie zdradził.

facebook

Szerzej o stanie zdrowia byłego prezydenta opowiedział w rozmowie z portalem O2.pl jego asystent Marek Kaczmar.

– Pan prezydent w ostatnim czasie nie czuł się najlepiej. Dziś rano [15 listopada – red.] trafił na kontrolę kardiologiczną do szpitala w Gdańsku. Jest to rutynowa kontrola, która była wcześniej zaplanowana, ale została przyspieszona – wyjaśnił asystent Wałęsy.

Problemy zdrowotne Wałęsy

Były prezydent z problemami kardiologicznymi mierzy się od wielu lat. Wiadomo, że w 2008 roku przeszedł w Klinice Kardiochirurgii Methodist Debakey Heart Center w Houston w Teksasie zabieg wszczepienia rozrusznika-defibrylatora. To jednak nie jedyne schorzenie, z którym zmaga się Wałęsa. Od ponad 20 lat cierpi bowiem również na cukrzycę typu 2, a przed trzema laty trafił do szpitala z powodu stopy cukrzycowej. To bardzo poważne powikłanie, mogące skończyć się nawet amputacją kończyny.

Na stan zdrowia Wałęsy na pewno nie wpływają pozytywnie również przebyte infekcje COVID'19. W związku z ciężkim przebiegiem choroby w grudniu ubiegłego roku, były prezydent trafił do szpitala. Poprzednie zakażenie, które przeszedł w styczniu 2022 roku także nie obyło się bez uciążliwych objawów.

Czytaj też:

Wałęsa: Trumpowi nie kibicuję, bo go znamCzytaj też:

To dlatego Tomaszewski trafił do szpitala. "Trochę przeholowałem"