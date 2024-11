Legendarny polski bramkarz trafił do szpitala. "Proszę przeprosić widzów"

"We wtorek 12 listopada o godzinie 12:00 planowaliśmy specjalny live z Janem Tomaszewskim o zbliżających się meczach reprezentacji Polski z Portugalią i Szkocją w Lidze Narodów. Niestety musieliśmy go odwołać, ponieważ pan Jan gorzej się poczuł i trafił do szpitala. Widzów i czytelników "Super Expressu" przepraszamy" – czytamy na stronie internetowej "Super Expressu".

Jan Tomaszewski trafił do szpitala. "Dali mi leki i kroplówkę"

W związku z trwającym zgrupowaniem reprezentacji Polski, "Super Express" planował połączyć się na żywo z legendarnym bramkarzem, Janem Tomaszewskim, w ramach cyklu Futbologia. Jak czytamy na portalu se.pl, dyskusja miała dotyczyć m.in. kwestii braku Roberta Lewandowskiego w meczach z Portugalią i Szkocją. Tomaszewski nie pojawił się jednak na nagraniu. Jak sam tłumaczył, było to związane z niespodziewanymi problemami ze zdrowiem. Były piłkarz trafił nawet do szpitala, a dziennik opublikował jego wypowiedź w tej sprawie, zaznaczając, że prosił o to sam zainteresowany.

– Proszę przeprosić Widzów i przekazać, że nie zdążę na program, bo mam lekkie problemy zdrowotne. Miałem za wysokie ciśnienie, w szpitalu dali mi leki i kroplówkę. Po południu planuję wrócić do domu – powiedział w rozmowie z "Super Expressem" Jan Tomaszewski, zapewniając, że już planuje kolejne łączenia z tabloidem.

Jan Tomaszewski od kilku lat regularnie gości na łamach "Super Expresu" jako piłkarski ekspert. Wraz z Przemysławem Ofiarą komentują różne kwestie związane z piłkarzami i sportowymi realiami w naszym kraju.

W poprzednich tygodniach wielokrotnie podkreślał, że z niecierpliwością czeka na mecze naszej kadry z Portugalią i Szkocją. W jego ocenie, oba wydarzenia będą bardzo ważne.

