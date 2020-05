Krucjata na równi pochyłej

Komentatorzy polityczni nie są w stanie zrozumieć, o co chodzi Platformie Obywatelskiej. Lider opozycji ogłasza, że udaremnienie próby odbycia wyborów prezydenckich podczas epidemii to jej wielki sukces, na tym samym oddechu żądając, by ci, którzy pozbawili Polaków wyborów w konstytucyjnym terminie, zostali ukarani. Kandydatka na prezydenta długo nie była w stanie powiedzieć, czy kandyduje, czy nie, za to regularnie powtarzała, że już nie mamy w Polsce prezydenta, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, demokracji i prawa – niczego.