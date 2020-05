Dyrektor Trójki wydał oświadczenie. "Dokonano ręcznej manipulacji"

– Wiemy już na pewno, że ta piosenka nie wygrała. Ona została ręcznie przesunięta na miejsce pierwsze, czyli wynik został sfałszowany – podkreślał Kowalczewski.

Jak tłumaczył, winę za przesunięcia na liście przebojów ponosi jej prowadzący audycję Marek Niedźwiecki.

– Z ustaleń wynika, że to prowadzący tego dnia audycję zdecydował o przestawieniu piosenki"Twój ból jest większy niż mój" na miejsce pierwsze, a piosenka wybrana przez słuchaczy z największą liczbą głosów spadła na miejsce szóste. Przez te zabiegi ucierpieli inni wykonawcy – podkreślił szef Programu III Polskiego Radia.

– Nasi radiowi informatycy przeanalizowali logowania osoby odpowiedzialnej za kolejność piosenek w elektronicznej wersji listy. Według głosów słuchaczy Kazik powinien być na miejscu czwartym – zapewniał.

Wcześniej, szefowa Polskiego Radia Agnieszka Kamiński zapewniała, że cała sytuacja nie ma nic wspólnego z cenzurą. – Oskarżenia takie są kłamliwe i niesprawiedliwe, gdyż to właśnie Redakcja podjęła natychmiastowe działania, by odkryć prawdę i podać ją do publicznej wiadomości.​ Właśnie po to, aby słuchacze mieli poczucie i gwarancję, że głosowanie odbywa się w sposób absolutnie bezpieczny i uczciwy, w tej sytuacji jedynym słusznym rozwiązaniem było unieważnienie tego notowania przez Dyrekcję Programu Trzeciego – oceniła.