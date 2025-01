Johnson w wywiadzie dla Delfi powiedział, że najważniejsze jest teraz uświadomienie Putinowi, że Rosja nie jest już imperium.

– Mieliśmy kiedyś imperium, to prawda. (...) Mieliśmy imperium siedem razy większe od Cesarstwa Rzymskiego. Było to największe imperium w historii świata. Dzisiaj praktycznie nic z tego nie zostało... Ale jesteśmy zadowoleni z naszej postimperialistycznej roli – stwierdził były szef brytyjskiego rządu.

Podkreślił, że nie ma potrzeby kontrolowania innych krajów. Użył w ten kontekście sformułowania: "Jeśli kogoś kochasz, pozwól mu odejść".

Johnson zwrócił się do Putina. Padły ostre słowa

– To, co robi Putin, jest archaiczne i barbarzyńskie. Musi zrozumieć, że Estonia, Łotwa, Litwa – żaden z tych krajów nie jest już częścią Imperium Rosyjskiego i to samo dotyczy Ukrainy. To koniec – oświadczył Johnson.

Następnie w emocjonalnym tonie zwrócił się do Putina słowami: – Nie ma już imperium, Władimirze. Jesteś pieprzonym idiotą.

Johnson natychmiast przeprosił za użycie wulgarnego słowa, przy czym stwierdził, że "tak właśnie jest".

Wielka Brytania wyśle wojska na Ukrainę, jeśli Trump ograniczy pomoc?

Boris Johnson był premierem Wielkiej Brytanii i liderem Partii Konserwatywnej w latach 2019-2022. W listopadzie ub.r. Johnson powiedział, że Wielka Brytania może rozmieścić swoich żołnierzy na Ukrainie, jeśli Donald Trump po objęciu urzędu prezydenta ograniczy pomoc wojskową USA dla Kijowa.

Trump, który przed wyborami twierdził, że wojnę na Ukrainie zakończy w 24 godziny, we wtorek wydłużył ten czas do sześciu miesięcy. Według doniesień prasowych Trump po inauguracji 20 stycznia będzie chciał spotkać się z prezydentem Rosji Władimirem Putinem.

Pełnoskalowa agresja Rosji na Ukrainę trwa od 24 lutego 2022 r. i przekształciła się w największy konflikt zbrojny w Europie od momentu zakończenia II wojny światowej i upadku hitlerowskich Niemiec w 1945 r.

