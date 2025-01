Nehrebecka poważnie chora. "Zawierzyłam intuicji"

W grudniu 2024 roku w rozmowie z Onetem aktorka przyznała, że jest chora, jednak nie chciała dokładnie zdradzić, z czym się mierzy. "W moim przypadku to kwestia zasad. Nie uznaję emocjonalnego szantażu i obarczania innych swoimi problemami" – mówiła wtedy.

Jednak niedługo później, w styczniu 2025 roku w podczas wizyty w śniadaniowym progamie "halo tu polsat", wyznała, że mierzy się z nowotworem. Prowadzący spytali Nehrebecką, jaka była jej reakcja na diagnozę. – Na pewno nie czekałam na taką odpowiedź, ale w momencie, kiedy usłyszałam, już to było bardzo ładnie powiedziane: "mamy gościa". I tak to potraktowałam, że trzeba szybko zacząć działać. I rzeczywiście miałam ludzi wokół, którzy mi bardzo w tym pomogli – powiedziała.

– Byłam tylko wdzięczna, dziękowałam sama sobie, że zawierzyłam swojej intuicji, że coś jest nie tak, że coś mi się nie podoba. I miałam tę odwagę, żeby po prostu pójść do lekarza i poszukać – dodała aktorka.

Nehrebecka: Nadal nie znamy skali łamania prawa przez poprzednią władzę

Anna Nehrebecka to także radna KO Warszawy, znana z niechęci do PiS. W listopadowym wywiadzie W rozmowie z Onetem była pytana, czy Pomnik Ofiar Katastrofy Smoleńskiej powinien zniknąć z p. Józefa Piłsudskiego. – Przypominam, że zostało wyznaczone miejsce na pomnik smoleński w pobliżu Krakowskiego Przedmieścia, jeszcze za prezydentury Hanny Gronkiewicz-Waltz. Jednak niezgodnie z prawem miastu został odebrany plac i niestety zamiast uhonorowania 96 ofiar narodowej tragedii, dostaliśmy symbol narodowego podziału, na którym ktoś postanowił robić polityczne interesy – stwierdziła.

Nehrebecka zaznaczała, że choć decyzja nie należy do nie, to "tak, powinien zniknąć z placu Piłsudskiego". – Jednocześnie mogę powiedzieć, że jest mi wstyd, gdy widzę dyżurujących wokół tego pomnika policjantów, którzy w tym czasie przydaliby się w tak wielu miejscach. To uwłacza pamięci 96 ofiar – ocenia radna.

Czytaj też:

Duże zmiany dla pacjentów onkologicznych. Będzie nowy dokumentCzytaj też:

Dramatyczne wyznanie znanego aktora. To dlatego nagle zniknął z serialu