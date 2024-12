Dramatyczne wyznanie znanego aktora. To dlatego nagle zniknął z serialu

Okazją do podzielenia się wyzwaniem, które wstrząsnęło fanami Macieja Jachowskiego, stały się dla aktora święta Bożego Narodzenia. Te, jak podkreślił, są bowiem inne niż wszystkie. Okazuje się, że ma on za sobą niezwykle trudną walkę z chorobą nowotworową, która zaatakowała jego gardło.

Maciej Jachowski walczy z nowotworem. "Choroba odebrała mi to, co kocham najbardziej"

"Rok 2024 miał być pełen planów, wyzwań i nowych projektów. Zamiast tego stał się najtrudniejszym rokiem w moim życiu… Jeszcze 08.07. świętowałem swoje urodziny, a dzień później byłem już na stole operacyjnym, rozpoczynając walkę z nowotworem gardła … walkę o zdrowie, o życie, o siebie" – napisał Jachowski na swoim profilu w mediach społecznościowych. Aktor wyznał, że były momenty, w których brakowało mu sił – operacja, chemioterapie, radioterapia i czas, w którym nie mógł wstać z łóżka, a każdy oddech był dla niego wysiłkiem. "Dodatkowo choroba odebrała mi to, co kocham najbardziej – moją pracę" – podkreślił.

Dalej wyjaśnił: "Przez ostatnie miesiące milczałem, bo nie chciałem o tym mówić, byłem rozbity. Każdego dnia walczyłem z samym sobą, ze swoimi emocjami, bólem gardła, który uniemożliwiał mi jedzenie, z brakiem głosu (tak…bywały dni, w których nie mogłem nic powiedzieć, bo jak mówić, kiedy Twoje gardło płonie…?) i ze wstydem (jakbym miał wpływ na to, że choruję...), bo co powiedzieć kolegom z pracy, kiedy zapytają co teraz robię, gdzie gram, nad jakim projektem pracuję…? Milczenie wydawało się jedyną słuszną rzeczą, aż do dziś… Dziś, w te święta, po raz pierwszy od miesięcy mogę powiedzieć: jestem, oddycham, żyję. Jestem wdzięczny za każdą sekundę, za rodzinę, za to, że mogłem usiąść przy wigilijnym stole i poczuć ciepło tych, których kocham. Te chwile, choć wydają się codzienne, są dla mnie wyjątkowe".

"Moje jedyne życzenia na święta"

Jachowski przyznał w swoim wpisie, że ostatnie miesiące nauczyły go jak kruche jest życie, ale także silny potrafi być człowiek, kiedy trzyma się nadziei. Choć – jak podkreślił – drogą do pełni zdrowia jest jeszcze daleka, wierzy że ten dzień nadejdzie. "Moje jedyne życzenia na święta, to zdrowie i możliwość powrotu do pracy, do ludzi, do życia" – podkreślił.

Maciej Jachowski to aktor znany widzom z takich serialu, jak m.in. "M jak Miłość", "Na Wspólnej" czy "Barwy szczęścia". Na dużym ekranie zadebiutował w filmie "Fenomen", gdzie wcielił się w rolę Krzysztofa.

