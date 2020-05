Jest pierwszy członek państwowej komisji ds. pedofilii

Prof. Żaryn: Pontyfikat Karola Wojtyły to droga do niepodległości Polski

– Pontyfikat Karola Wojtyły to droga do niepodległości Polski. To co mamy teraz to zasługa papieża. To on dodał skrzydeł narodowi polskiemu. Dzięki niemu została pokonana hydra komunizmu niszcząca nas bardziej niż III Rzesza. Niezależnie...