Będzie audyt Listy Przebojów Trójki. "Jestem zszokowana tym, do czego dotarliśmy"

Piosenka Kazika Staszewskiego "Twój ból jest lepszy niż mój", która nawiązuje do wizyty 10 kwietnia prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie, znalazła się na pierwszym miejscu cotygodniowej Listy Przebojów Trójki. Jak podały media, informacja o zwycięstwie utworu została zdjęta ze strony listy. Stało się to zaledwie kilka minut po zakończeniu emisji notowania. Nie można także odsłuchać wydania listy przebojów, w którym piosenka Kazika znalazła się na szczycie.

Audyt

Teraz dyrekcja radiowej "Trójki" zapowiada audyt Listy Przebojów na przestrzeni ostatnich lat. Ma zostać stworzony regulamin audycji. Szefostwo rozgłośni przekonuje, że z danych wynika, że to nie piosenka Kazika powinna wygrać ostatnie notowanie Listy Przebojów. – Nie ukrywam, że jestem zszokowana tymi ustaleniami i tym, do czego dotarliśmy. Te kwestie będziemy jeszcze dogłębnie wyjaśniać – zapowiedziała Prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska.

Sprawa dotyczy sposobu odsiewu "sztucznych głosów". Proces wyłaniania zwycięzcy polega na tym, że po wysłaniu głosów na stronie przez słuchaczy, pracownik rozgłośni (zastępca Marka Niedźwiedzkiego) zajmował się odrzucaniem głosów, które mogły być sztucznie generowane. Po operacjach moderatora Kazik został przesunięty na 1. miejsce, a Szymoniak, czyli ten który miał najwięcej głosów, spadł na 6 – informuje rozgłośnia.

Dodano, że wątpliwości budzi nie tylko ostatnie głosowanie, ale aż 16 z ostatnich 20 konkursów, podczas których"moderator dokonywał ręcznych ingerencji już po etapie odjęcia głosów uznanych za fałszywe”.

Nowe głosowanie

Teraz na stronie ma pojawić się "prawdziwe" notowanie Listy Przebojów, a słuchacze będą mogli oddać głos ponownie na piosenkę Kazika.

– Na Kazika słuchacze będą mogli głosować, ale zgodnie z systemem, a więc z tego miejsca, na którym on powinien być. Oczywiście my zdajemy sobie sprawę, że teraz przez to najbliższe notowanie ta piosenka i tak siłą rzeczy będzie na pierwszym miejscu. Jeżeli taka będzie wola słuchaczy: bardzo proszę. Ale to właśnie my nie dopuścimy do cenzurowania głosów naszych słuchaczy – mówi prezes Kamińska.