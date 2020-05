"Byłem zaszokowany". Kolejny dziennikarz odchodzi z radiowej "Trójki"

O tym, że poważnie rozważa odejście z "Trójki" dziennikarz mówił wczoraj w rozmowie z "Gazetą Wyborczą". Przyznał, że kiedy dowiedział się o całym zamieszaniu "złapał się za głowę". – To niewyobrażalne, żeby rzucać takie oskarżenia przeciwko takim dziennikarzom! Byłem zaszokowany – powiedział. Jak dodał, "bezpośrednie uderzenie i zarzucenie Markowi Niedźwieckiemu manipulacji to jest moment, w którym trzeba zareagować". – Te oskarżenia rzucane przeciwko niemu i Bartkowi Gilowi, posądzanie ich o manipulowanie głosami to obrzydliwość – ocenił.

Dziś - jak informuje portal Wirtualnemedia.pl - dziennikarz utwierdził się w decyzji o odejściu i poinformował, że w tej sytuacji na antenę nie wróci na pewno.



Michał Olszański związany był z Programem Trzecim Polskiego Radia do 25 lat. W ostatnim czasie na jej antenie prowadził audycje "Godzina prawdy" i "Trzecia strona medalu".

Przypomnijmy, że piosenka Kazika Staszewskiego "Twój ból jest lepszy niż mój", która nawiązuje do wizyty 10 kwietnia prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie, znalazła się na pierwszym miejscu cotygodniowej Listy Przebojów Trójki. Jak podały media, informacja o zwycięstwie utworu została zdjęta ze strony listy. Stało się to zaledwie kilka minut po zakończeniu emisji notowania. Nie można także odsłuchać wydania listy przebojów, w którym piosenka Kazika znalazła się na szczycie. Kierownictwo stacji początkowo poinformowało, że piosenka trafiła na listę przebojów wbrew regulaminowi. Później poinformowano, że ta piosenka w ogóle nie powinna wygrać. – Dokonano ręcznej manipulacji polegającej na zmianie kolejności piosenek, na które głosowali słuchacze Trójki – poinformował w niedzielę wieczorem dyrektor Trójki Polskiego Radia Tomasz Kowalczewski.