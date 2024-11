KE akceptuje "plan Tuska". Taryfa ulgowa w 2025 r., a potem zamrożenie 800 plus

Komisja Europejska zaakceptowała plan Polski wychodzenia z procedury nadmiernego deficytu. Dziennikarka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon informuje, że Polska jako jedyny kraj w tej procedurze ma zgodę, by zrobić mniejszy wysiłek fiskalny w przyszłym roku, a większy w kolejnych latach. W 2025 roku odbędą się wybory prezydenckie.

Jak wskazuje Szymańska-Borginon, Komisja Europejska uwzględniła polskie wydatki na obronę, a Warszawa wykorzystała wszystkie możliwe wyjątki.

Ograniczenie 800 plus, większy VAT

Wieloletni rzecznik Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE Adrian Biernacki wskazuje, że w tzw. planie rządu Donalda Tuska znalazł się szereg niepokojących zapisów.

Chodzi m.in. o zamrożenie nominalnej wartości świadczeń na Rodzina 800 Plus i Aktywny Rodzic, likwidację obniżonej stawki VAT na żywność, wycofanie wsparcia państwa zw. z cenami energii, systematyczny wzrost akcyzy.

Tusk zakłada ponadto, że dług publiczny z 49.6 proc. PKB w 2023 r. wzrośnie do 61,2 proc. w 2028 roku. Przewidywany jest także wzrost inflacji z 3,6 proc. w 2024 roku do 5,0 proc. w 2025 roku. "Powyższe przewidywania rządzących dla 2025 r. są wyższe niż to, co przewidywała KE w czerwcu br. – 4.2 proc." – wskazuje Biernacki.

"Plan rządu zakłada również gorszą pozycję początkową niż przewidywała KE (w czerwcu br.). Saldo pierwotne strukturalne w planie wynosi -2,9 proc. PKB (wobec -2,6 proc. w założeniach KE), co wynika z niższych dochodów VAT i CIT oraz wyższych wydatków w pierwszych 3 kwartałach 2024" – dodaje.

Co więcej w plan rządu Donalda Tuska nie zakłada realizacji jednej z najważniejszych obietnic wyborczych, z którymi Koalicja Obywatelska szła do władzy – zwiększenia kwoty wolnej od podatku.

