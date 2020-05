Rada Nadzoru Myśli

Od decyzji nowo utworzonej Rady Nadzoru zależeć będzie, które treści będą na Facebooku dozwolone, a które zabronione. Co do jej obiektywizmu można mieć jednak pewne wątpliwości – ciało to kompletnie zdominowane jest przez lewice.

Nowa rada kierowana będzie przez czterech wiceprzewodniczących – dwie kobiety i dwóch mężczyzn. Jednak parytet przestaje obowiązywać, jeżeli chodzi o światopogląd. Catalina Botero Marino jest kolumbijską prawniczką z Universidad de los Andes, działaczką proaborcyjną, zasiadającą we władzach Centrum Praw Reprodukcyjnych międzynarodowej organizacji prawników z siedzibą w Nowym Jorku, która ma na celu promowanie na całym świecie tak rozumianych praw kobiet. Jamal Greene to wykładowca prawa w Szkole Prawa Uniwersytetu Columbia, który otwarcie mówi, że ma bardzo liberalne poglądy. Gdy w 2016 r. napisał dla „New York Timesa” tekst na pożegnanie konserwatywnego sędziego Antonina Scalii, wyraźnie zaznaczył w nim, że choć uwielbiał słuchać jego argumentacji, to jeżeli chodzi o poglądy, to jest jego kompletnym przeciwieństwem. Helle Thorning-Schmidt to z kolei była socjaldemokratyczna premier Danii (w latach 2011–2015), której poglądy polityczne są dosyć oczywiste i mieszczą się w mainstreamie zachodnioeuropejskiej socjaldemokracji. Ostatnim wiceprzewodniczącym jest Michael McConnell, wykładowca prawa z Uniwersytetu Stanforda, były sędzia federalny, który – zdaniem prawicowych komentatorów w USA – odgrywa tu rolę kwiatka u kożucha. Czytaj także:

