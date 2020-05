"Maseczkowy biznes i przyszłość tzw. mediów publicznych". Tusk cytuje Kodeks karny

"Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8" – tak brzmi art. 286 Kodeksu karnego. Dotyczy on oszustwa.

Ten właśnie artykuł przywołał Donald Tusk. "Na marginesie debaty o maseczkowym biznesie i przyszłości tzw. mediów publicznych" – dodał były szef rządu.

Pierwsza ze sprawa, do których odwołuje się Tusk, to kwestia maseczek. 1,5 mln maseczek, które w ramach unijnego mechanizmu wsparcia zostało przekazanych do 17 państw członkowskich i Wielkiej Brytanii, jest niezdatnych do użytku – wynika z korespondencji przekazanej przez KE państwom członkowskimi, którą widziała PAP. Maski mają być wycofane z tych krajów. 17 państw UE i Wielka Brytania w ramach unijnego mechanizmu wsparcia otrzymało 1,5 mln maseczek medycznych, które mają chronić pracowników służby zdrowia przed koronawirusem. Najwięcej –616 tys. –przydzielono Polsce.

Jednocześnie głośno jest o ministrze zdrowia Łukaszu Szumowskim. "Gazeta Wyborcza" podała w poniedziałek, że zanim Szumowski wszedł do rządu, był udziałowcem dwóch spółek, których założycielem był jego starszy brat – firmy Vestera i Szumowski Investments. W czerwcu 2017 roku, kilka miesięcy po tym, jak został wiceministrem nauki, Szumowski miał pozbyć się udziałów w spółkach, które następnie przejęła jego żona Anna. Najwięcej miały być warte udziały Szumowskiego w spółce Vestera – 4 mln 390 tys. złotych.

Spółka Szumowski Investments jest jednym z udziałowców OncoArendi Therapeutics, której prezesem jest Marcin Szumowski. Tabloid "Fakt", poinformował, że w latach 2017-2020 spółka Marcina Szumowskiego otrzymała z publicznych środków co najmniej 74 miliony złotych z dotacji i grantów z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Centrum zarządza resort nauki.

W przypadku mediów publicznych, Rafał Trzaskowski, kandydat KO na prezydenta, zapowiedział likwidację TVP Info. We wtorek podczas konferencji prasowej przed siedzibą Telewizji Polskiej Trzaskowski przekonywał, że czas na ogólnonarodową debatę o mediach publicznych. – Zarząd telewizji przyznał sobie gigantyczne premie idące w miliony złotych. Podobno za świetne wyniki finansowe, kiedy telewizja jedną rękę wyciągała dłoń po miliardy pieniędzy podatnika. Dlatego czas na ogólnonarodową debatę o mediach publicznych – mówił polityk.

Z kolei podczas niedzielnej konferencji prasowej dziennikarz TVP Info zadał Rafałowi Trzaskowskiemu pytanie o niespełnione obietnice wyborcze: o montaż punktów mierzących jakość powietrza, walkę z kopciuchami oraz stworzenie w mieście ponad 100 skwerów i małych parków. – Spieszcie się państwo zadawać pytania z TVP Info, bo niewiele tygodni już zostało – odparł kandydat na prezydenta Polski. Odpowiedź ta była szeroko komentowana, wielu uznało ją za groźby pod adresem nieprzychylnych Platformie dziennikarzy.