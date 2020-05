Wałęsa: Jeśli świat nam nie pomoże, nie będziemy mieli wyboru

Były prezydent zamieścił wpis w mediach społecznościowych, w którym napisał o swoich staraniach na rzecz polskiej obecności w Sojuszu Północnoatlantyckim i Unii Europejskiej, a także o "szaleńcach", którzy chcą "zburzyć porządek budowy jedności europejskiej".

"Kto nie wierzy, proszę sprawdzić protokoły nieoficjalnych moich spotkań z decydentami tamtego czasu. Ile ja się napracowałem by Polskę osadzić w NATO i Unii. Nawet po przegraniu z Kwaśniewskim musiałem przekonywać że nie jest to groźny komunista i należy przyjąć Polskę" – zaczął swój wpis Lech Wałęsa, po czym dodał: "Dlatego dziś proszę wszystkie rozwojowe środowiska w świecie o pomoc, by okiełznać szaleńców z Polski i Węgier burzących porządek budowy jedności EUROPEJSKIEJ".

Wałęsa podkreślił, że pozwoliliśmy dziś w Polsce na rządy z pominięciemj praw i zasad demokracji. "Społeczeństwu w tych warunkach pozostają tylko kryterium uliczne i niepokojowa możliwość zmian. Tego byśmy nie chcieli, ale rządzący idą co raz dalej, niszcząc dorobek w każdej dziedzinie. Jeśli świat nam nie;pomorze nie będziemy mieli wyboru" – napisał były prezydent (pisownia oryginalna - red.).