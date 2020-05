Kopcińska chwali plany budżetowe UE. "Polska jednym z głównych beneficjentów"

Joanna Kopcińska postanowiła odnieść się do finansowej koncepcji UE. – Budżet Unii Europejskiej na lata 2021-2027 ma wynosić 1,1 biliona euro. Dodatkowo państwa członkowskie powinny mieć do dyspozycji 750 mld euro w grantach i pożyczkach w ramach instrumentu ożywienia gospodarczego, z czego 63,8 mld euro Komisja Europejska proponuje Polsce – tłumaczy europosłanka.

Zdaniem Kopcińskiej pomysł dofinansowania budżetu państw członkowskich jest dobrym planem na odbudowanie unijnej gospodarki. – Ta propozycja to dobry fundament do nowego otwarcia w negocjacjach Wieloletnich Ram Finansowych. To także efekt twardej polityki negocjacyjnej Polski. Polska będzie jednym z głównych beneficjentów funduszu odbudowy Europy, który jest dużym impulsem finansowym i który daje perspektywę rozwoju gospodarczego Polsce i Europie. Dobrą wiadomością jest zaplanowanie spłat dotacji od roku 2028 do 2058 r. Oznacza to, że najbliższe lata nie będą obciążone spłatą tych środków wykorzystanych w procesie inwestycji. Kluczowe jest od 2021 r. uruchomienie wielkich projektów inwestycyjnych w Europie. Inne kraje myślą o projektach podobnych do tej pory realizowanych w Polsce jak Centralny Port Komunikacyjny. Mogą one być impulsem odbudowy europejskiej gospodarki – zapewniła.