Ludzie kontra 5G

W Polsce ruszyła sieć 5G. Na razie w siedmiu miastach – w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Poznaniu, Szczecinie, Łodzi i we Wrocławiu. Nową technologię uruchomił Plus. Ma umożliwiać znacznie lepszą przepustowość łączy (600 Mb/s w porównaniu z LTE pozwalającym realnie na transfery ok. 25 Mb/s). Jednak już w ubiegłym tygodniu w mediach społecznościowych opublikowano zdjęcia palącego się w Łodzi nadajnika jednego z operatorów telefonii komórkowej. Na swoim facebookowym profilu zamieścił je m.in. asystent posła Grzegorza Brauna – Piotr Jawornik, wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach STOP NOP. „Potęga podświadomości. Niech maszty zapłoną i płoną. Warto klnąć i intensywnie myśleć nad tym, co się dzieje, odbierane to jest jako modlitwa” – napisał. Według nieoficjalnych informacji podpalono nadajnik sieci Play.