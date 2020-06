Bydgoszcz: Opiekunka ze żłobka zakażona. 178 osób na kwarantannie

Placówka została zamknięta, a 178 osób objęto kwarantanną – poinformowała PAP we wtorek rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Olga Radkiewicz.

"Powiatowy inspektor sanitarny w Bydgoszczy w poniedziałek w późnych godzinach wieczornych został poinformowany o dodatnim wyniku badań w kierunku SARS-CoV-2 jednej z opiekunek pracujących w żłobku. Oczywiście dyrekcja placówki zdecydowała o jej zamknięciu do odwołania" – powiedziała rzeczniczka WSSE w Bydgoszczy.

Kwarantanną objęto 178 osób, to jest pracowników, dzieci i ich rodziny. Od tych osób pobierane są wymazy do badań na obecność koronawirusa. Do przedszkola uczęszczało 45 maluchów. Powiatowy inspektor sanitarny w związku ze stwierdzonym zakażeniem prowadzi dochodzenie epidemiologiczne.

"Słoneczko" należy do Zespołu Żłobków Miejskich. W Bydgoszczy samorządowe żłobki wznowiły po przerwie działalność 25 maja.

