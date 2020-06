Otoka-Frąckiewicz ostro o Lewicy: Nawołuje do nienawiści, przemocy, rozbojów

Zamieszki w kilkudziesięciu miastach w USA wybuchły w związku ze śmiercią czarnoskórego mężczyzny George'a Floyda w Minneapolis. 46-latek zmarł w wyniku interwencji białego policjanta Dereka Chauvina, który przyciskał mężczyźnie kolanem szyję do ziemi, nie reagując na jego krzyki, że nie może oddychać. Prezydent Donald Trump zagroził użyciem regularnej armii, aby stłumić rosnące niepokoje społeczne w USA w związku ze śmiercią czarnoskórego mężczyzny George'a Floyda.

– Zostawmy USA, bo to nie nasz cyrk i nie nasze małpy. W Polsce stało się coś jeszcze bardziej przerażającego. Okazało się, że w parlamencie mamy pierwszy raz - właściwie nie wiem, od kiedy - ugrupowanie, które nawołuje do nienawiści, przemocy, rozbojów, podpaleń, czyli tego, co się dzieje w USA. Rzeczniczka Lewicy od dwóch dni produkuje się na Twitterze klaszcząc wydarzeniom w USA. Musi przecież widzieć, że plądrowane są sklepy. Tam są biali, rozwydrzeni młodzieńcy. Wierchuszka z Razem też temu przyklaskuje – ocenia Otoka-Frąckiewicz.

Publicysta przywołał też wydarzenia z 2011 roku. – Współczesne lewactwo nie atakuje korporacji, bo zbyt dużo pieniędzy stamtąd idzie, ale atakują zwykłych ludzi. Antifa w Polsce gościła w 2011 roku, gdy została zaproszona przez te same środowiska, bo przecież Krytyka Polityczna, Razem to jedno środowisko. Wtedy zaproszono niemiecką Antifę, najbardziej brutalną, by zrobiła porządek z polskimi nazistami. Nie wyszło, bo Antifa okazała się cienkimi bolkami – wskazał.

– Trump wpisując Antifę na listę organizacji terrorystycznych doprowadził do totalnego wrzenia. Rzeczniczka Lewicy, ludzie z Razem dostali piany na ustach. SLD idąc razem z Partią Razem de facto zbratało się z antifiarzami i neomarksistów, którzy nie różnią się niczego od neonazistów – dodał Otoka-Frąckiewicz.