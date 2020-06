Mularczyk o wotum zaufania dla Morawieckiego. "To sukces jego i rządu Zjednoczonej Prawicy"

Szef rządu przyjął propozycję wczoraj prezydenta i wystąpił do Sejmu o wotum zaufania. – Jeśli macie odpowiednią liczbę głosów to nas przegłosujcie i nas odwołajcie, albo przestańcie jątrzyć, przestańcie judzić – mówił szef rządu podczas swego wystąpienia w parlamencie.

– Pan prezydent zaproponował, aby przeciąć ten festiwal, który państwo próbujecie urządzać i powiedzieć "sprawdzam". Jeśli macie odpowiednią liczbę głosów to nas przegłosujcie i nas odwołajcie, albo przestańcie jątrzyć, przestańcie judzić. Raz odwołujecie premiera Sasina, raz ministra Szumowskiego. Zapowiadacie kolejne odwołania, to są polityczne sztuczki, które mają przykryć rzeczywistość. Wychodzimy z najgłębszego kryzysu od 30 lat. Dajcie działać, nie przeszkadzajcie – mówił premier Morawiecki w Sejmie.

Arkadiusz Mularczyk ocenił, że wotum zaufania było przeprowadzone "w dobrym miejscu, w dobrym czasie i w dobry sposób". – Wotum jest pewnym zamknięciem klamrą okresu związanego z pandemią koronawirusa. Uważam, że ocena premiera w odniesieniu do działań rządu w ostatnich czasach musiała być jednoznacznie dobra. Rząd pod przywództwem premiera pracował i nadal ciężko pracuje. To ogromny powód do satysfakcji dla Zjednoczonej Prawicy – mówi portalowi DoRzeczy.pl.

Zdaniem posła PiS, krytyka rządu ze strony opozycji jest nie na miejscu. – Tak samo jak negowanie premiera, który sprawnie zarządza Polską w trudnym dla nas momencie. Wreszcie, po ponad dwóch miesiącach, kraj powoli wraca do normalności. Nadszedł czas na pewne podsumowanie, które dokonało się wczoraj w Sejmie. Rząd Zjednoczonej Prawicy wprowadził szereg udogodnień socjalnych, aby pomóc przedsiębiorcom i innym mieszkańcom naszego kraju w ciężkim czasie. Bezzwrotne pożyczki, odroczenie płatności ZUS – to tylko część ważnych regulacji, które rząd przygotował dla Polaków. Pomoc przyszła na czas. Z perspektywy warto pokazać, że statystyka zachorowań i przebiegu wirusa wygląda obiecująco. Polska nie została tak mocno doświadczona jak inne kraje Europy Zachodniej. To sukces rządu i premiera – powiedział nam Mularczyk.

