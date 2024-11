W KO wrze przed prawyborami. "To manipulacja"

22 listopada w całej Koalicji Obywatelskiej w skład której wchodzą Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Zieloni i Inicjatywa Polska odbędą się prawybory. Członkowie tych ugrupowań zdecydują, kto zostanie kandydatem KO na prezydenta. O nominację ubiegają się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Wyniki głosowania mają zostać ogłoszone dzień później, tj. 23 listopada. Z kolei 7 grudnia w Gliwicach odbędzie się konwencja, w trakcie której zwycięzca zaprezentuje siebie i swój program.

Gorąco w KO: Zwolennicy Sikorskiego mówią o manipulacji

Choć oficjalnie Sikorski i Trzaskowski odnoszą się do siebie z szacunkiem, to temperatura emocji pomiędzy ich stronnikami wyraźnie rośnie. Jednym z przedmiotów sporu jest zamówiony przez KO sondaż, której wyniki ujawnił w poniedziałek premier Donald Tusk. Jak informuje Onet.pl, ludzie Sikorskiego domagają się ponownego przeprowadzenia badania, wskazując że zaprezentowane wyniki nie pokazują realnej sytuacji, bo badanie przeprowadzono przed ogłoszeniem prawyborów. "Sikorczycy" w kuluarach mówią wręcz o "manipulacji" – czytamy.

– Na ile znam Donalda, to mu ręce opadły, jak to usłyszał. Bo to jest de facto sugestia, że on sam manipuluje sondażem, żeby wygrał Trzaskowski. Przecież chodzi o to, żeby wygrał najlepszy, który potem pokona kandydata PiS. Tusk ma fokus na wygraną, nic innego go nie interesuje – powiedział w rozmowie z portalem jeden z polityków PO.

Trzaskowski kopiuje pomysły Sikorskiego

Na tym jednak nie koniec. Zwolennicy Sikorskiego mają również wytykać Trzaskowskiemu powtarzanie pomysłów szefa MSZ. Chodzi tu o wypowiedź o odebraniu Orderu Orła Białego Antoniemu Macierewiczowi. W poniedziałek prezydent Warszawy powiedział, że byłaby to jego pierwsza decyzja jako głowy państwa. Wcześniej, bo w ubiegły weekend taką samą deklarację złożył jednak Sikorski.

– Przecież to jest zwykłe papugowanie, nic innego – nie kryje oburzenia zwolennik Sikorskiego.

Z ustaleń Onetu wynika, że Donald Tusk nie planuje zamawiać kolejnego sondażu. Przede wszystkim dlatego, że wcześniejsze wewnętrzne sondaże niewiele różniły się od tego, którego wyniki zostały ujawnione w poniedziałek. "Oprócz tego, że w każdym wariancie dotyczącym startu Radosława Sikorskiego ten wygrywał w pierwszej turze z kandydatem PiS" – czytamy.

Czytaj też:

Lisicki: Trzaskowski bierny, Sikorski ekspansywny. Ziemkiewicz: Czekam na odpowiedź PiSCzytaj też:

"Historyczny kandydat". Schetyna: To mu się po prostu należyCzytaj też:

Kto wygra prawybory w PO? Polacy nie mają wątpliwości