"Historyczny kandydat". Schetyna: To mu się po prostu należy

W poniedziałek Donald Tusk przedstawił wyniki wewnętrznego sondażu Koalicji Obywatelskiej, z którego wynika, że prezydent Warszawy ma większe szanse na wygraną w przyszłorocznych wyborach na prezydenta Polski.

"Rafał Trzaskowski pokonuje kandydata PiS w pierwszej turze 40 do 28, a w drugiej 57 do 43. Radek Sikorski w pierwszej przegrywa z kandydatem PiS 28 do 30, ale w drugiej wygrywa 54 do 46. Wynik sondażu jednoznaczny, ale to wciąż tylko wskazówka. Siłę decyzji ma Wasz głos!" – napisał szef rządu.

Schetyna: Potrzebujemy trochę uśmiechniętej prezydentury

Były przewodniczący Platformy Obywatelskiej, a obecnie senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna deklaruje poparcie w prawyborach dla prezydenta stolicy. – W piątek oddam głos na Rafała Trzaskowskiego – zapowiedział w programie "Super Expressu".

Schetyna podkreślił, że Trzaskowski "jest już historycznym kandydatem". – Walczył pięć lat temu, był bardzo bliski prezydentury i to mu się po prostu należy – stwierdził.

Senator KO zdradził, jak widziałby przyszłość Rafała Trzaskowskiego na stanowisku głowy państwa. – Będzie budować dobry wymiar prezydencki. Jest osobą zdecydowaną na współpracę. Otwarty, szukający porozumienia. Potrzebujemy takiej prezydentury: otwartej, trochę uśmiechniętej, ale takiej, która próbuje budować i jej się to udaje – wyliczał Schetyna.

Prawybory w Koalicji Obywatelskiej

W piątek, 22 listopada w całej Koalicji Obywatelskiej, w skład której wchodzą Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Zieloni i Inicjatywa Polska, odbędą się prawybory. Członkowie ugrupowania zdecydują, kto zostanie kandydatem na prezydenta: Rafał Trzaskowski czy Radosław Sikorski.

Wyniki głosowania mają zostać ogłoszone dzień później, tj. w sobotę, 23 listopada. Natomiast 7 grudnia w Gliwicach odbędzie się konwencja, w trakcie której zwycięzca prawyborów zaprezentuje swój program.

