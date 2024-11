"To wciąż tylko wskazówka". Tusk ujawnia wyniki wewnętrznego sondażu KO

W piątek 22 listopada w Koalicji Obywatelskiej odbędą się prawybory prezydenckie. O partyjną nominację walczą Rafał Trzaskowski i Radosław Sikorski. Eksperci dają więcej szans na zwycięstwo prezydentowi Warszawy, który dziś opublikował list skierowany do działaczy partii. Sikorski odpowiedział prezentacją 3 priorytetów swojej prezydentury.

Tusk: To tylko wskazówka

Donald Tusk opublikował w poniedziałek wpis, w którym zamieścił wyniki sondażu KO dotyczącego wyborczych szans kandydatów partii. Są one jednoznacznie pozytywne dla Trzaskowskiego.

"Rafał Trzaskowski pokonuje kandydata PiS w pierwszej turze 40 do 28, a w drugiej 57 do 43. Radek Sikorski w pierwszej przegrywa z kandydatem PiS 28 do 30, ale w drugiej wygrywa 54 do 46. Wynik sondażu jednoznaczny, ale to wciąż tylko wskazówka. Siłę decyzji ma Wasz głos!" – napisał szef rządu.

Warto przypomnieć, że to kolejny wpis szefa rządu na temat rywalizacji o partyjną nominację. Wczoraj Tusk skomentował wyniki internetowej sondy opublikowanej na Instagramie i w serwisie X.

Na platformie X w ankiecie udział wzięło 141 tys. 855 internautów. Na Radosława Sikorskiego zagłosowało 64,7 proc. osób., a na Rafała Trzaskowskiego 35,3 proc. Z kolei na Instagramie głosowało 27,6 tysięcy osób. Na szefa MSZ zagłosowało 35 proc. z nich, a na obecnego prezydenta Warszawy 65 proc.

Polacy nie mają wątpliwości

Media szeroko opisują walkę obu kandydatów. Chętnie publikują także sondaże pokazujące, kogo w roli faworyta prawyborów upatrują Polacy.

Na pytanie, kto je wygra, a tym samym zostanie kandydatem na prezydenta, w sondażu SW Research na zlecenie "Rzeczpospolitej" aż 57,8 proc. respondentów wskazało Rafała Trzaskowskiego. Przekonanych o zwycięstwie jego rywala Radosława Sikorskiego było zaledwie 15,7 proc. badanych.

21 proc. respondentów nie miało zdania, a 5,4 proc. nie słyszało o tym wydarzeniu.

