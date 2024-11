"Liczby nie kłamią". Błaszczak: To jest dorobek Tuska

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w październiku wzrosły o 5 proc. rok do roku, natomiast w porównaniu do poprzedniego miesiąca – o 0,3 proc. Piątkowy odczyt Głównego Urzędu Statystycznego jest zgodny z wcześniejszym szybkim szacunkiem dotyczącym inflacji. 5–proc. wzrost to najwyższy wynik w tym roku.

Błaszczak: Inflacja to dorobek Tuska

Prawo i Sprawiedliwość nie ma wątpliwości, że odpowiedzialnym za tak wysoki wzrost cen w tym roku jest rząd Donalda Tuska.

– Liczby nie kłamią. Kiedy popatrzymy na komunikat GUS-u mówiący o wzroście inflacji – 5 procent inflacji rok do roku. To jest dorobek rządu Donalda Tuska […] kiedy popatrzymy na ten sam komunikat i zobaczymy, że koszty utrzymania gospodarstw domowych w związku z podwyżką energii wzrosły niemal o 10 procent, to tak, liczby nie kłamią – powiedział Mariusz Błaszczak na konferencji prasowej.

Polityk opozycji wymienił dwie decyzje obecnego rządu, które, jego zdaniem, doprowadziły do takiej sytuacji.

– Rzeczywiście to jest efekt, rezultat złych rządów Donalda Tuska. To jest rezultat tego, że rząd koalicji 13 grudnia podwyższył VAT na żywność z 0 do 5 procent. To jest rezultat tego, że rząd Donalda Tuska, rząd koalicji 13 grudnia zniósł tarczę energetyczną – wyjaśnił Błaszczak.

Powodzianie bez pomocy

W trakcie konferencji szef klubu PiS odniósł się do jeszcze jednej sprawy. Media donosiły, że po ponad dwóch miesiącach od powodzi, poszkodowani nadal nie otrzymali odpowiedniej pomocy. Sam pełnomocnik rządu ds. powodzi przyznał, że wypłaty środków następują w niesatysfakcjonującym tempie. Opozycja zwróciła jednak uwagę na jeszcze jeden szczegół.

– Liczbą dziś podkreślaną przez nas jest liczba zero. Tyle właśnie otrzymali wypłat powodzianie z Kłodzka. Dopiero po interwencji mediów wojewoda dolnośląski stwierdził, że w Kłodzku 1000 rodzin dostało świadczenie w wysokości 8000 zł, ale również stwierdził, że z tego tysiąca tylko 100 rodzin otrzyma świadczenie […] na odbudowę domów [...] kwota tego świadczenia będzie wynosić […] 10 milionów złotych. […] To znaczy, że jedna rodzina ile dostanie? 100 tysięcy złotych. Nie żadne 200 tysięcy złotych – powiedział były szef MON.

