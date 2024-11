Błaszczak otrzymał odpowiedź na interpelację. "Dane są przygnębiające"

Na koniec 2024 r. liczebność Wojska Polskiego ma wynosić ponad 207 tys. żołnierzy. W 2023 r. Polska wydała na ten cel 137 mld zł, co stanowiło 3,9 proc. PKB. Z kolei w 2024 r. wydatki na obronność wzrosły do ponad 158 mld zł, czyli 4,2 proc. PKB.

Budżet na ten rok przygotował jeszcze rząd Prawa i Sprawiedliwości, a obecny dokonał w nim poprawek, m.in. zapisał podwyżki wynagrodzeń dla żołnierzy.

"Otrzymane dane są przygnębiające"

"Chcecie zobaczyć jak koalicja 13 grudnia marnuje potencjał, który umożliwiłby skokowe zwiększenie liczebność Wojska Polskiego? Właśnie dostałem odpowiedź na interpelację ws. problemów z naborem. Otrzymane dane są przygnębiające" – napisał we wtorek na portalu X były minister obrony narodowej, a obecnie przewodniczący klubu parlamentarnego PiS Mariusz Błaszczak.

"Od 1 stycznia 2024 r. do Ministerstwa Obrony Narodowej wpłynęło 46 528 wniosków o rozpoczęcie szkolenia podstawowego w ramach Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej. Szkolenie to rozpoczęło jednak zaledwie 28 283 ochotników! Oznacza to, że niemal 20 tys. osób, które chciały rozpocząć służbę wojskową zostało albo odesłanych z kwitkiem, albo zlekceważonych! To absolutnie niedopuszczalne, jeśli chcemy dalej tworzyć co najmniej 300-tysięczną armię" – wskazał były szef MON.

"Jakby tego było mało to z 28 283 ochotników, którzy rozpoczęli szkolenie zaledwie 9 648 zostało powołanych do zawodowej służby. Reszta trafiła do rezerwy zamiast zasilić szeregi armii!" – dodał Błaszczak.

"O problemach z naborem sygnalizuję od dawna. Otrzymane dane potwierdzają to co mówiłem od dłuższego czasu – ze względu na problemy finansowe oraz brak elastyczności marnujemy potencjał na budowę silnej i licznej armii" – podkreślił szef klubu PiS.

Przypomnijmy, że ustawa o obronie ojczyzny wprowadziła nowy rodzaj służby wojskowej – dobrowolną zasadniczą służbę wojskową. To forma służby wojskowej skierowana dla wszystkich tych, którzy nigdy wcześniej nie byli w wojsku. Dzięki niej można odbyć przeszkolenie wojskowe i w przyszłości zasilić rezerwy albo wstąpić do armii zawodowej.

