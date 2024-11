Żołnierze uczcili Święto Niepodległości. Szef MON pokazał zdjęcia

11 listopada obchodzimy Święto Niepodległości. Tego dnia w 1918 r. Rada Regencyjna przekazała władzę zwierzchnią nad wojskiem brygadierowi Józefowi Piłsudskiemu oraz mianowała go naczelnym dowódcą wojsk polskich.

Centralne obchody Narodowego Święta Niepodległości z udziałem m.in. prezydenta Andrzeja Dudy, marszałka Sejmu Szymona Hołowni i marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej odbyły się przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie.

Wyjątkowy widok przy granicy z Białorusią

Święto Niepodległości postanowili uczcić również polscy żołnierze, którzy pilnują bezpieczeństwa przy granicy z Białorusią. Na portalu X wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz udostępnił zdjęcia, na których widać, że z okazji 11 listopada wojskowi odpalili race tuż przy płocie granicznym.

"Granica z Białorusią. Nasi żołnierze pamiętają o święcie Niepodległej. Dziękujemy!" – napisał szef MON.

Wysoka frekwencja na Marszu Niepodległości

Jak co roku, ulicami Warszawy przeszedł Marsz Niepodległości. Tegoroczne wydarzenie odbyło się pod hasłem "Wielkiej Polski moc to my". To wers zaczerpnięty z "Hymnu Młodych", który jest hymnem Młodzieży Wszechpolskiej. Autorem tekstu powstałej w 1926 r. pieśni jest Jan Kasprowicz.

Uczestnicy pochodu tradycyjnie wyruszyli po godz. 14:00 z ronda Romana Dmowskiego w centrum Warszawy na błonia Stadionu Narodowego, gdzie miały miejsce przemówienia, koncerty i strefa gastronomiczna. Stołeczny ratusz twierdzi, że w tegorocznym Marszu Niepodległości uczestniczyło 90 tys. osób. Z kolei organizatorzy wydarzenia oszacowali frekwencję na około 250 tys. osób.

Wśród uczestników pochodu pojawili się licznie politycy Konfederacji oraz Prawa i Sprawiedliwości, m.in. wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak i prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Oficjalna obecność Prawa i Sprawiedliwości na Marszu Niepodległości to duża zmiana w porównaniu do lat poprzednich. Partia Jarosława Kaczyńskiego zazwyczaj organizowała obchody Narodowego Święta Niepodległości w Krakowie.

