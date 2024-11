Hukinol na trasie Marszu Niepodległości. "Smród w Warszawie pozostanie!"

Marsz Niepodległości rozpoczął się o godz. 14:00. Tegoroczne wydarzenie odbywa się pod hasłem "Wielkiej Polski moc to my". To wers zaczerpnięty z "Hymnu Młodych", który jest hymnem Młodzieży Wszechpolskiej. Autorem tekstu powstałej w 1926 r. pieśni jest Jan Kasprowicz.

Uczestnicy marszu tradycyjnie wyruszyli z ronda Romana Dmowskiego w centrum Warszawy na błonia Stadionu Narodowego. Tam zaplanowane zostały przemówienia, koncerty i strefa gastronomiczna. Według wstępnych szacunków organizatorów, w patriotycznym pochodzie uczestniczy nawet 100 tysięcy osób. Wśród nich licznie obecni są politycy Konfederacji oraz Prawa i Sprawiedliwości, m.in. wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak i prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Marsz Niepodległości. "Na trasie rozlano hukinol"

Kilkadziesiąt minut po rozpoczęciu marszu pojawiły się doniesienia o różnych prowokacjach i utrudnieniach. Nieznani sprawcy na trasie pochodu rozlali chemiczną substancję. O incydencie poinformowali organizatorzy.

"Na trasie Marszu rozlano hukinol, aby obrzydzić tysiącom polskich patriotów świętowanie polskiej niepodległości" – przekazało Stowarzyszenie Marsz Niepodległości na portalu X. "Gratulujemy pomysłowości – Marsz przejdzie, ale smród w Warszawie pozostanie!" – czytamy.

Hukinol to środek przeznaczony do odstraszania dzikiej zwierzyny. Może działać nawet do dwóch tygodni.

Prowokatorzy na trasie Marszu Niepodległości

Na trasie Marszu Niepodległości pojawili się prowokatorzy. Według posła Prawa i Sprawiedliwości Dariusza Mateckiego, są to osoby znane spod Pomnika Smoleńskiego. Na nagraniu opublikowanym przez polityka widzimy trzy osoby na balkonie jednego z bloków przy alejach Jerozolimskich. Do balkonu przymocowano transparent z napisem: "Prawdziwi patrioci nie maszerują z faszystami". Jeden z mężczyzn pokazuje w stronę nagrywającego posła wulgarny gest.

