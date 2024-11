100 tys. osób. Pierwsze szacunki dot. Marszu Niepodległości

– Szacujemy, że w Marszu Niepodległości weźmie udział ponad 100 tys. osób; na pewno zainteresowanie jest większe niż w latach ubiegłych — przekazali PAP organizatorzy Marszu Niepodległości.

Uczestnicy od wielu godzin gromadzą się na rondzie Romana Dmowskiego w Warszawie. Rozpoczęcie przemarszu zaplanowano na godz. 14.30. Marsz przejdzie ulicami stolicy na błonia przed Stadionem Narodowym. Tam odbędą się wystąpienia i koncerty. Na trasie Marszu Niepodległości pojawili się pierwsi prowokatorzy. Według posła Prawa i Sprawiedliwości Dariusza Mateckiego, są to osoby znane spod Pomnika Smoleńskiego.

Jeszcze przed rozpoczęciem Marszu Niepodległości, do godziny 12., policjanci zatrzymali 36 osób – poinformowała z kolei Komenda Stołeczna Policji.

PiS na Marszu Niepodległości. Kaczyński: Obóz patriotyczny trzeba jednoczyć

– Wybieramy się na Marsz Niepodległości. Bardzo wielu członków naszej partii i jej sympatyków przyjeżdża na ten marsz z całej Polski. Wybieramy się przede wszystkim z jedną intencją. Chcemy, by obóz patriotyczny był zjednoczony i szedł razem w tym marszu, ale także szedł razem w przedsięwzięciach politycznych, które są potrzebne po to, by zmienić obecny stan Polski. Aby Polska trwała, by naród polski trwał, by Polska była krajem suwerennym – powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas briefingu prasowego. Dotychczas kierownictwo PiS spędzało Święto Niepodległości w Krakowie.

– My doskonale wiemy, że źródła cywilizacji europejskiej tkwią w chrześcijaństwie i wiemy, że to wszystko, co z tego wynika, powinno być także obronione. I to jest nasz cel. Możemy się w pewnych sprawach różnić, ale w tych sprawach powinniśmy być całkowicie zjednoczeni. Mamy tutaj do czynienia także i z innymi problemami, które jak sądzę są powodem tego gromadzenia się wielkiej liczby naszych obywateli w trakcie Marszu Niepodległości. Chodzi o to, co dzisiaj dzieje się w Polsce, co zagraża i polskiemu państwu, i polskiemu narodowi, rodzinie, społeczeństwu. Chodzi o całkowite zniszczenie systemu praworządności, obowiązywania prawa – wskazał Kaczyński.

