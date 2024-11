Frekwencja na Marszu Niepodległości. Są dane stołecznego ratusza

Informację o frekwencji na Marszu Niepodległości przekazała Polskiej Agencji Prasowej zastępca rzecznika stołecznego ratusza Marzena Gawkowska.

Frekwencja na Marszu Niepodległości. Ratusz publikuje swoje dane

Według szacunków Stołecznego Biura Bezpieczeństwa w tegorocznym Marszu Niepodległości bierze udział ok. 90 tys. osób – poinformowała Gawkowska. Podkreśliła przy tym, że wydarzenie przebiega spokojnie i choć używane są środki pirotechniczne, nie odnotowano żadnych poważnych zdarzeń.

Dane warszawskiego ratusza, tradycyjnie już, znacząco różnią się od tych, podanych przez organizatorów.

Organizatorzy: 250 tys. uczestników Marszu Niepodległości

Jeszcze przed rozpoczęciem marszu szacowano, że weźmie w nim udział 100 tysięcy osób. Dane te zostały zaktualizowane po godzinie 16. Wówczas rzecznik Stowarzyszenia Marsz Niepodległości poinformował, że frekwencja została oszacowana na około 250 tys. osób.

"Polacy gromadzą się już tłumnie pod Sceną Niepodległości na błoniach stadionu, a dopiero przed chwilą otrzymaliśmy komunikat o opuszczeniu ronda Dmowskiego przez ostatnich uczestników. Szacujemy frekwencję na około 250 TYSIĘCY" – poinformował na platformie X Aleksander Kowaliński.

Marsz Niepodległości 2024 rozpoczął się o godz. 14.00. Tegoroczne wydarzenie odbywa się pod hasłem "Wielkiej Polski moc to my". To wers zaczerpnięty z "Hymnu Młodych", który jest hymnem Młodzieży Wszechpolskiej. Autorem tekstu powstałej w 1926 r. pieśni jest Jan Kasprowicz. O godz. 14.30 uczestnicy marszu tradycyjnie wyruszyli z ronda Romana Dmowskiego w centrum Warszawy na błonia Stadionu Narodowego. Tam zaplanowane zostały przemówienia i koncerty.

