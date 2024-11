Oni przyszli na Marsz Niepodległości. Zobacz galerię

Marsz Niepodległości 2024 rozpoczął się o godz. 14.00. Tegoroczne wydarzenie odbywa się pod hasłem "Wielkiej Polski moc to my". To wers zaczerpnięty z "Hymnu Młodych", który jest hymnem Młodzieży Wszechpolskiej. Autorem tekstu powstałej w 1926 r. pieśni jest Jan Kasprowicz. O godz. 14.30 uczestnicy marszu tradycyjnie wyruszyli z ronda Romana Dmowskiego w centrum Warszawy na błonia Stadionu Narodowego. Tam zaplanowane zostały przemówienia i koncerty.

Politycy Konfederacji i PiS na Marszu Niepodległości

W wydarzeniu, jak co roku, udział bierze wielu polityków Konfederacji. Wśród nich m.in.: wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak, kandydat Konfederacji na prezydenta Sławomir Mentzen, a także europosłowie tego ugrupowani: Grzegorz Braun i Ewa Zajączkowska-Hernik.

Na tegorocznym wydarzeniu licznie pojawili się także politycy Prawa i Sprawiedliwości. To duża zmiana w porównaniu do lat poprzednich, ponieważ ugrupowanie to zazwyczaj organizowało obchody Narodowego Święta Niepodległości w Krakowie. Skąd taka zmiana?

– Wybieramy się na Marsz Niepodległości. Bardzo wielu członków naszej partii i jej sympatyków przyjeżdża na ten marsz z całej Polski. Wybieramy się przede wszystkim z jedną intencją. Chcemy, by obóz patriotyczny był zjednoczony i szedł razem w tym marszu, ale także szedł razem w przedsięwzięciach politycznych, które są potrzebne po to, by zmienić obecny stan Polski. Aby Polska trwała, by naród polski trwał, by Polska była krajem suwerennym – powiedział Jarosław Kaczyński podczas briefingu prasowego.

Oprócz prezesa PiS na organizowanym przez środowiska narodowe wydarzeniu pojawili się m.in. były minister edukacji Przemysław Czarnek, były prezes Orlenu, obecnie europoseł PiS Daniel Obajtek, Dominik Tarczyński, Janusz Kowalski.

