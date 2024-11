Marsz Niepodległości przebiega "bardzo spokojnie". "Bez większych incydentów"

Marsz Niepodległości rozpoczął się o godz. 14:00. Tegoroczne wydarzenie odbywa się pod hasłem "Wielkiej Polski moc to my". To wers zaczerpnięty z "Hymnu Młodych", który jest hymnem Młodzieży Wszechpolskiej. Autorem tekstu powstałej w 1926 r. pieśni jest Jan Kasprowicz.

Uczestnicy marszu tradycyjnie wyruszyli z ronda Romana Dmowskiego w centrum Warszawy na błonia Stadionu Narodowego. Tam zaplanowane zostały przemówienia, koncerty i strefa gastronomiczna. Według wstępnych szacunków organizatorów, w patriotycznym pochodzie uczestniczy nawet 100 tysięcy osób. Wśród nich licznie obecni są politycy Konfederacji oraz Prawa i Sprawiedliwości, m.in. wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak i prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Marsz Niepodległości przebiega spokojnie

– Sytuacja na ulicach Warszawy wygląda bardzo spokojnie. Na trasie Marszu Niepodległości nie odnotowano jak na razie większych incydentów – poinformował dyrektor Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa Jarosław Misztal, cytowany przez PAP. Pytany o szacunkową liczbę uczestników pochodu, odpowiedział, że wstrzymałby się jeszcze z szacunkami.

Na trasie marszu służby porządkowe ustawiły barierki. Na miejscu jest wielu funkcjonariuszy policji i przedstawicieli Straży Marszu Niepodległości. Na czele marszu znajduje się wielki baner z hasłem tegorocznej edycji: "Wielkiej Polski moc to my".

Podczas konferencji prasowej prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski przekazał, że miasto zaapelowało do organizatorów o spokój. Jak zaznaczył, sytuacja jest cały czas monitorowana w Centrum Bezpieczeństwa, w którego siedzibie znajdują się również przedstawiciele stołecznego ratusza.

Trzaskowski zapowiedział, że jeśli na marszu pojawią się zakazane symbole czy nawoływanie do nienawiści, to służby natychmiast będą reagować. – Musimy być gotowi na każdą ewentualność – oświadczył.

Czytaj też:

Hukinol na trasie Marszu Niepodległości. "Smród w Warszawie pozostanie!"Czytaj też:

Akcja ratunkowa na Marszu Niepodległości. Natychmiastowa reakcja służb