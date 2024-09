Rząd ogranicza wydatki na obronność? Niepokojące doniesienia

Przypomnijmy, że w lipcu Telewizja Republika ujawniła dokumenty, według których do 2028 roku resort obrony chce zredukować finansowanie dla Wojska Polskiego aż o 25 proc. Przeciwko takim planom miał zaprotestować szef Sztabu Generalnego gen. Wiesław Kukuła.

– Dokument SG przesłany został do MON w połowie czerwca. Jego treść jest tak szokująca, że aż niemożliwa. W momencie, gdy Rosja straszy Polskę i świat trzecią wojną światową, my redukujemy plany związane z obronnością. Niestety – jest to prawda. Gen. Kukuła był zszokowany. (...) Plany były dużo bardziej ambitne podkreślił dziennikarz stacji Piotr Nisztor.

Sam resort zdementował doniesienia Republiki określając je jako "kłamliwe", a ich źródło jako "niejasne". Zasugerowało także, że za całą sytuacją może stać Rosja.

Błaszczak: Te informacje się potwierdzają

Mariusz Błaszczak, były szef MON, przekonuje, że informacje ujawnione przez Piotra Nisztora o ścinaniu kluczowej części budżetu na obronność niestety potwierdzają się.

"MON wydał wtedy dokument, z którego wynikało, że na Centralne Plany Rzeczowe przeznaczone zostanie ponad 54 mld zł, z opcją na dodatkowe prawie 8 mld zł. Co się okazało? Jak wynika z ustawy budżetowej na CPR w 2025 r. zabezpieczono zaledwie 45,8 mld zł" – wskazał Błaszczak.



Jego zdaniem w praktyce może to oznaczać, że MON nie będzie w stanie realizować żadnych nowych zakupów sprzętu wojskowego z budżetu państwa. "Będzie musiał bazować na Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych czyli środkach, które trzeba wygenerować z pożyczek lub obligacji. W tym roku to się kompletnie im nie udaje. Nic nie wskazuje na to, żeby w przyszłym było inaczej. Czy czeka nas zastój w procesie modernizacji technicznej Wojska Polskiego? To bardzo prawdopodobne" – podkreśla były szef MON.

