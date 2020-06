Prezydent: Śląsk jest miejscem ciężkiej pracy

Prezydent spotkał się z ratownikami z Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego, którym podziękował za chęć niesienia pomocy. – Chwała wam za to. Z całego serca, w imieniu Rzeczpospolitej i wszystkich Polaków państwu za to dziękuję – mówił.

– To, że możesz być pewny, że zawsze po ciebie przyjdą, że nigdy nie zostanie na dole w kopalni, że prędzej czy później Cię wydobędą i dadzą z siebie wszystko, żeby jak najszybciej cię uratować, do ciebie dojść i wydobyć żywego i do samego końca wierzą w to, że idą po tego, kto wróci spokojnie do domu, do swojej rodziny, kim rodzina będzie mogła się nadal cieszyć. To jest właśnie to, co w codziennej służbie towarzyszy ratownikom górniczym, coś, co z całą pewnością jest ich absolutnym powołaniem – niesienie pomocy do ostatniej chwili, do ostatniego tchnienia – podkreślił Andrzej Duda.

Prezydent podkreślił także, że Śląsk staje się symbolem rozwijającej się polskiej kultury i eksplodującej ambicją nowoczesnej gospodarki. – Chciałbym, żebyśmy ze wszystkich sił Górny Śląsk wspierali – mówił.