Bielan: Trzaskowski to nie cud. Wierzę, że wygramy

Adam Bielan przypomniał, że Rafał Trzaskowski przy okazji każdej kampanii obiecuje wyborcom, że nie porzuci swojego stanowiska, a dzieje się odwrotnie.

– W 2015 r. startował w Krakowie, ubiegając się o urząd posła, zapewniał, że będzie działał dla dobra tej społeczności przez całą kadencję. Stwierdził wówczas, że jeśli tak nie będzie, stanie się niewiarygodny. Uciekł z po 3 latach, nie bywał tam, nic dla Krakowa nie zrobił. Teraz chce uciec z funkcji prezydenta Warszawy, w momencie gdy w stolicy zaczęły się piętrzyć problemy finansowe, których źródłem jest również prezydentura Rafała Trzaskowskiego. A w 2018 r. solennie obiecywał, że będzie prezydentem Warszawy przez całą kadencję – przypominał polityk.

Jak zaznaczył wyjazdy prezydenta Andrzeja Dudy to nie nowość, bo w okresie swojej prezydentury rzadko zamykał się w Pałacu Prezydenckim. Podkreślił przy tym, że w obecnej sytuacji epidemicznej w Polsce, sztab prezydenta stara się przestrzegać wszelkich środków ochrony.

– Prezydent nie wyjechał teraz w Polskę. W porównaniu ze swoim poprzednikiem Bronisławem Komorowskim był bardzo intensywnie podróżującym prezydentem, pierwszym w historii, który objechał wszystkie 380 powiatów – zaznaczał Bielan. – A jeśli chodzi o sytuację epidemiczną to rzeczywiście wraz ze znoszeniem kolejnych obostrzeń widzimy również zmianę zachowania. W czasie wizyty prezydenta wiele osób lgnie do niego, chce sobie zrobić zdjęcia. Trudno, żeby Służba Ochrony Państwa tych ludzi obezwładniała. Oczywiście staramy się zwracać uwagę na zachowanie bezpiecznego dystansu, choć w dzisiejszych warunkach jest to bardzo trudne – dodawał.

Rzecznik kampanii prezydenta Andrzeja Dudy przypomina, że Polacy już wybrali rząd Zjednoczonej Prawicy i jemu powierzyli rządu na najbliższe 4 lata. – Teraz wybierają model współpracy prezydenta z tym rządem. Czy to ma być prezydent, który jak Rafał Trzaskowski chce torpedować wszystkie inicjatywy, nawet te cieszące się społecznym poparciem. Czy lepszy będzie model prezentowany przez Andrzeja Dudę: współpracy, kooperacji, choć czasem krytycznej. Prezydent wetował przecież też ustawy przedstawiane przez parlament. 28 czerwca Polacy zdecydują czy chcą współpracy z rządem, czy awantury – stwierdził.

Jak zaznaczył, to "dobrze", że prezydent Andrzej Duda zmierzy się właśnie z Rafałem Trzaskowskim. – To, że Rafał Trzaskowski jest obecnie w sondażach numerem dwa nie jest niczym zaskakującym, reprezentuje partię, która jest numerem dwa. To co mu się udało przez te 3 tygodnie to odrobienie strat sondażowych Małgorzaty Kidawy-Błońskiej – mówił. – To dobrze, że dojdzie do starcia prezydenta Dudy i Rafała Trzaskowskiego bo to będzie bardzo wyraźna różnica dwóch rożnych modeli rozwoju Polski, dwóch różnych modeli współpracy prezydenta z rządem – podkreślał.

– My tych wyborów nie wygramy bez mobilizacji osób przychylnych prezydentowi Dudzie. Widząc entuzjazm na spotkaniach wierzę, że te wybory wygramy – podkreślał Bielan.

