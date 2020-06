TVP nagrało z ukrycia działaczy LGBT. Telewizja musi usunąć film z YouTube

W październiku 2019 roku telewizyjna Jedynka wyemitowała film dokumentalny "Inwazja". To materiał z wypowiedziami działaczy środowisk LGBT nagrany ukrytą kamerą. Reporterka TVP przeniknęła do społeczności LGBT, zgłaszając się do stowarzyszenia Kampania Przeciw Homofobii jako wolontariusza. Przez wiele tygodni spotykała się, rozmawiała i nagrywała działaczy LGBT. Dziennikarce udało się ustalić, że istotną częścią kampanii jest cotygodniowe tournée po miastach z marszami równości.

Jedna z organizatorek marszu namawiała do udziału w nim, oferując sfinansowanie podróży pociągiem i dniówkę w wysokości 30 zł. W filmie przypomniano też o seksedukatorach rekrutujących się ze środowisk LGBT, którzy nie widzą nic niestosowanego w pokazywaniu dzieciom pornografii. Jedna z edukatorek mówi wprost, że trzeba to robić "trochę podstępem". – To jest kryminał, dla mnie to jest w ogóle niepojęte. Jak tak można – komentuje tę sytuację prof. Lew Starowicz, znany seksuolog.

TVP musi usunąć film

Organizacja Kampania Przeciw Homofobii domagała się od TVP m.in. usunięcia „Inwazji” z serwisu Youtube i nigdy więcej jej nie rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie, opublikowania przeprosin w głównym wydaniu Wiadomości oraz przekazanie 10 tys. na telefon zaufania stowarzyszenia Lambda Warszawa lub emisji spotu „Stoję po stronie młodzieży” – informuje portal wirtualnemedia.pl.

Teraz Sąd Okręgowy w Warszawie wydał postanowienie o zabezpieczeniu, w którym zobowiązał TVP do usunięcia filmu dokumentalnego i zakazał przez rok rozpowszechniania materiału. Wyrok jednak nie jest prawomocny. TVP zapewniło, że złoży zażalenie na to postanowienie.

Kampania Przeciw Homofobii ogłosiła wielki sukces. Na swoim koncie na Twitterze KPH twierdzi, że wygrała w sądzie.

"Komunikat flagowej organizacji środowisk #LGBT to bezczelna manipulacja. Chodzi o decyzję sądu o zabezpieczeniu - a nie o żadną "wygraną" - w reakcji na sążnisty pozew złożony przez KPH. #Inwazja Manipulując piszą: "Nasz cel to 35.000 zł". I wszystko jasne" – punktuje dziennikarz TVP Przemysław Wenerski.

Czytaj także:

Czy Polska ochroni rodziny przed ideologią gender? POBIERZ specjalny dodatek "Do Rzeczy"Czytaj także:

Mrugające OKO.pressCzytaj także:

Autorka "Harry'ego Pottera" w ogniu krytyki. Sprzeciwiła się negowaniu istnienia płci