Były prezes TVP wraca do telewizji. "Polska będzie wolna"

27 grudnia 2023 roku minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz zdecydował o postawieniu mediów publicznych w stan likwidacji. Tydzień wcześniej, 20 grudnia, odwołał on prezesów Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej. Nowe zarządy spółek zostały wyłonione przez nowe rady nadzorcze powołane przez ministra. Niecałą godzinę po publikacji oświadczenia resortu kultury przestały nadawać stacje TVP Info i TVP3 (zamiast nich zaczęto emitować sygnał TVP1 i TVP2). Chwilę później padła też strona internetowa stacji.

W rocznicę przejęcia Telewizji Polskiej przez nowe władze, telewizja wPolsce24 poinformowała, że dołącza do nich były prezes TVP, Jacek Kurski.

Jacek Kurski dołącza do wPolsce24

Na antenie stacji pojawił się Michał Karnowski, który, po krótkim przypomnieniu tego, co działo się rok temu w mediach publicznych, poinformował o nowej twarzy swojej telewizji.

– Budujemy wolną Telewizję wPolsce24. Wszystko to, co najbardziej ceniłem w Telewizji Polskiej, w tamtej telewizji, wolnej, narodowej, publicznej, dziś jest tutaj. (…) Mam wrażenie, że ten duch niepokornej, ale i profesjonalnej pracy tu się przeniósł. I wspomniana niespodzianka. Ten wielki powrót. Rozszerza się na naszych oczach – mówił, ujawniając, że do wPolsce24 dołącza Jacek Kurski.

Kurski wraca do telewizji. Czym się zajmie?

– Witam serdecznie, witam kochani, dziękuję, że tutaj jesteście. Warunkiem wolności jest prawda. Tę prawdę od roku koalicja, która rządzi Polską, próbuje zabić. Jestem dumny i szczęśliwy, że ta wspaniała wspólnota, którą udało się zbudować przez kilka lat wolnej TVP, kwiat tych ludzi, którzy budowali tę wspólnotę, jest dzisiaj w wPolsce24. Dziękuje, że tutaj jesteście. Bądźmy razem. Prawda zwycięży, Polska będzie wolna – stwierdził Kurski.

– Dziennikarstwo to mój pierwszy zawód. Uprawiam go od szesnastego roku życia, od stanu wojennego, od prasy podziemnej, więc jestem z natury i ducha dziennikarzem. To będą analizy, myślę bardzo interesujące, kampanijne, polityka w takim wydaniu insiderskim – dodawał były prezes TVP.

