Ambasador USA: Nic więcej nie powiem. Nie wolno mi

Mosbacher była pytana o ustanowienie bazy wojsk amerykańskich w Polsce, która od ostatniej wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych funkcjonuje pod roboczą nazwą "Fort Trump". – To określenie, które wtedy się faktycznie pojawiło, natomiast wydaje mi się, że nigdy nie było brane pod uwagę dosłownie – powiedziała ambasador.

– Chciałbym móc powiedzieć coś bardziej konkretnego, natomiast mogę to ująć tylko tak: to nie jest coś, co wydarzy się z dnia na dzień. Być może prezydenci (Duda i Trump – red.) będą o tym rozmawiać, natomiast myślę, że pojawiają się dalsze oświadczenia w najbliższych miesiącach dotyczące możliwego ustanowienia dowództwa w Polsce – stwierdziła Mosbacher. – Nic więcej nie powiem, gdyż po prostu mi nie wolno – dodała.

– Powiem tylko tyle: już uzgodniliśmy to, gdzie ma znajdować się wysunięte dowództwo operacyjne. Nie mogę tego w tej chwili ujawnić, ale jest to już uzgodnione – oświadczyła ambasador USA.

W środę w Białym Domu prezydent Andrzej Duda spotka się z prezydentem Donaldem Trumpem. Jednym z tematów rozmów ma być właśnie kwestia zwiększenia amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce.

Prezydent Duda będzie pierwszym zagranicznym przywódcą, który spotka się z Trumpem od momentu wybuchu pandemii koronawirusa.