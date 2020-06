Prezydent: Cieszę się, że prezydent USA rozumie historię Europy

Współpraca wojskowa, energetyczna i współdziałanie w zakresie nowych technologii – to najważniejsze tematy rozmów Duda-Trump. Prezydenci obu państw podkreślili, że relacje polsko-amerykańskie są bardzo dobre, a Polska i USA są partnerami, którzy mogą na sobie polegać. To już piąte dwustronne spotkanie Andrzeja Dudy i Donalda Trumpa.

– Wzmacnianie współpracy militarnej z USA ma ogromne znaczenie, dodaje Polsce wiarygodności inwestycyjnej ze strony firm amerykańskich – wskazał prezydent Andrzej Duda podczas konferencji prasowej. – Istnieje możliwość dalszego zwiększania obecności wojsk amerykańskich w naszym kraju – dodał polityk. Duda wskazał, że Polska jest gotowa na przyjęcie większej liczby amerykańskich żołnierzy na naszym terytorium. Prezydent przypomniał rok 2014, kiedy to panowała wielka niepewność spowodowana atakiem Rosji na Ukrainę, dotycząca także Polski. – Obecność sojusznicza stanowi ważną gwarancję naszego bezpieczeństwa (...) Cieszę się, że prezydenta USA rozumie historię Europy i realia – powiedział polski prezydent.

– W najbliższym czasie zostanie podpisana umowa między rządami Polski i USA, która umożliwi podjęcie prac projektowych w ogromnym projekcie cywilnej energetyki jądrowej. Podmioty są wytypowane, uzgodnienia są daleko posunięte – poinformował polski przywódca. – USA współdziałają w zakresie tworzenia bezpieczeństwa energetycznego nie tylko Polski ale także i Europy Środkowej – powiedział Andrzej Duda.

Prezydent Andrzej Duda zaznaczył, że polscy naukowcy będą współpracować z amerykańskimi nad wynalezieniem szczepionki i leku na koronawirusa. – Mam nadzieję, że dzięki temu te leki będą również dla moich rodaków dostępne jak najszybciej – wskazał.

Przywódca Polski podziękował prezydentowi Stanów Zjednoczonych za wkład finansowy w Fundusz Trójmorza: – Prezydent Trump zainteresował się Funduszem Trójmorza już od jakiegoś czasu jako elementem umożlwiającym rozwijanie tej współpracy. Podziękował także Trumpowi za aktywność i "docenienie tej współpracy, która w ramach Unii Europejskiej odbywa się w Europie Środkowej pomiędzy naszymi krajami".

Prezydenci podpisali deklarację

Prezydenci Polski i USA podpisali wspólną deklarację. Jej założenia to: pogłębianie współpracy obronnej przez rozwój planów wzmocnienia więzi wojskowych oraz rozpoczęcie nowego rozdziału we współpracy energetycznej przez partnerstwo na rzecz rozwoju polskiego sektora energetyki jądrowej.

"Pandemia COVID-19 uwypukla znaczenie powyższych wartości, jak również pilną potrzebę ich obrony i promowania. Polska i Stany Zjednoczone, w porozumieniu z innymi sojusznikami oraz podobnie myślącymi partnerami, będą wspólnie pracować na rzecz odbudowy naszych gospodarek jako silniejszych, bardziej odpornych i lepiej zintegrowanych oraz ochrony naszej krytycznej infrastruktury i technologii, a także dywersyfikacji łańcuchów dostaw. Połączymy też siły w walce z dezinformacją, w szczególności w odniesieniu do faktów historycznych dotyczących II wojny światowej" – czytamy w dokumencie.

"Uznając swoje strategiczne partnerstwo, Polska i Stany Zjednoczone będą kontynuowały pogłębianie współpracy obronnej, między innymi poprzez dalszą implementację Wspólnych Deklaracji z 12 czerwca 2019 roku i 23 września 2019 roku, a także poprzez rozwój planów wzmocnienia więzi wojskowych pomiędzy Polską i Stanami Zjednoczonymi oraz amerykańskich zdolności obronnych oraz odstraszania w Polsce" – wskazano w deklaracji.

"Potwierdzamy nasze zobowiązania do inwestowania w zdolności obronne, do sprawiedliwego podziału obciążeń mających na celu wzmocnienie bezpieczeństwa transatlantyckiego i współpracy w ramach Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO) oraz do zapewnienia skutecznego odstraszania i obrony wschodniej flanki NATO. Polska i Stany Zjednoczone będą kontynuowały współpracę w procesie dalszego modernizowania Polskich Sił Zbrojnych, w tym z wykorzystaniem najnowocześniejszego sprzętu amerykańskiego" – zaznaczono.

