Zawieszenie procedury azylowej. Prezydent Duda: To chyba jakaś fatalna pomyłka

W środę o godzinie 10 rozpoczęło się kolejne posiedzenie Sejmu. Pierwszym punktem było orędzie prezydenta. Głowa państwa podsumowała sytuację polityczną w rok od wyborów 15 października. Prezydent mówił m.in. o kwestiach dotyczących bezpieczeństwa, zaznaczając kontekst związany z wojną toczącą się na Ukrainie. Andrzej Duda nawiązał również do sprawy agresji hybrydowej z wykorzystaniem imigrantów, skierowanej przeciwko Polsce przez Białoruś i Rosję.

– Cieszę się, że rząd premiera Donalda Tuska i jego obóz polityczny, obecnie sprawujący władzę w Polsce, nareszcie dołączył do obrońców granicy Rzeczpospolitej – powiedział prezydent, dodając, że za budową zapory na granicy z ówczesnej opozycji głosował tylko PSL. W rzeczywistości za rozwiązaniem takim głosowała także Konfederacja.

– Wtedy większość ówczesnej opozycji, a dzisiaj rządzący atakowali Straż Graniczną, wojsko, szydzili z obrońców polskich granic, wspierali celebrytów obrażających i poniżających funkcjonariuszy. Teraz nastąpiła zmiana o 180 stopni – powiedział prezydent Andrzej Duda w trakcie orędzia.

Prezydentowi nie podoba się zawieszenie procedury azylowej

Prezydentowi Dudzie nie podoba się natomiast jeden z elementów ogłoszonej przez rząd "Strategii migracyjnej" ogłoszonej w reakcji na narastający problem z imigrantami. Chodzi o czasowe terytorialne zawieszenie prawa do azylu. W opinii głowy państwa akurat ten ruch nie przysłuży się do uszczelnianiu granicy w obronie przed hybrydowym atakiem.

– Zapowiedź premiera z ostatnich dni dotycząca nieprzyznawania azylu politycznego nie posłuży uszczelnieniu naszej granicy i ograniczeniu nielegalnej migracji. Za to wszystko wskazuje na to, że uniemożliwi przedstawicielom np. białoruskiej opozycji politycznej schronienie w Polsce. A przecież Polska była i jest i mam nadzieję, będzie krajem wolności i solidarności – wyraził swoją ocenę prezydent.

– Polska ma wielowiekową tradycję wspierania dążeń wolnościowych innych narodów i dawania schronienia ludziom, którzy o wolność walczą. Tymczasem w myśl zapowiadanych przez premiera zmian wielu ludzi szykanowanych przez reżim Łukaszenki nie będzie mogło schronić się w Polsce – powiedział Duda.

– Powiedzmy wprost, Putin i Łukaszenka próbują zdestabilizować sytuację na naszej granicy, w UE, a państwa odpowiedzią na to jest pozbawienie bezpiecznego schronienia osób, które Putin i Łukaszenka wsadzają do więzień i prześladują. To chyba jakaś fatalna pomyłka – ocenił.

