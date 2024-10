Duda: Dziwię się PiS. Mam mocnego kandydata na prezydenta

Duda był pytany na antenie RMF FM m.in. o to, jaki kandydat na prezydenta RP byłby najlepszy z punktu widzenia ruchu związkowego i pracowników.

– Dziwię się, że ze strony Zjednoczonej Prawicy jeszcze nie zapukano do drzwi "Solidarności" i nie spytano się, co "Solidarność" o tym sądzi – oświadczył.

Duda: Zjednoczona Prawica nie wygra wyborów bez "Solidarności"

– Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość czy Zjednoczona Prawica myśli, że wygra wybory bez elektoratu "Solidarności", to jest w grubym błędzie – dodał.

Zapytany, czy uważa, że prezes PiS Jarosław Kaczyński powinien przyjść i konsultować się z nim, Duda odparł, że "zawsze tak to wyglądało". Dopytywany, czy kandydatura Andrzeja Dudy też była tak uzgadniana, szef "Solidarności" wyjaśnił, że "nie uzgadniana, tylko toczyły się rozmowy".

– Stąd później wspólna nasza umowa programowa z kandydatem na prezydenta, pierwsza w ogóle w historii, bo zawsze popieraliśmy kandydata. Był to Lech Wałęsa, dwa razy był to Marian Krzaklewski, był to śp. Lech Kaczyński, był Jarosław Kaczyński, no i w ostatnich dwóch kadencjach prezydent Andrzej Duda – powiedział.

– Ale po raz pierwszy z kandydatem, później z prezydentem spisaliśmy tzw. umowę programową, co oczekujemy od prezydenta, żeby podczas kadencji wspólnie z "Solidarnością" zrealizował – podkreślił.

Kto z PiS na prezydenta? "Mam takiego kandydata"

Na pytanie, czego związkowcy oczekują od przyszłego prezydenta, Duda stwierdził, że "utrzymania wszystkich prospołecznych rozwiązań, które podpisał poprzez ustawy prezydent Andrzej Duda".

Jak dodał, nowy prezydent powinien być "odpowiedzialny za dialog społeczny". – A resztę, bo jesteśmy w tak trudnych czasach, będziemy na pewno na bieżąco z nowym prezydentem (omawiać – red.) – powiedział.

Zapytany o nazwisko kandydata na prezydenta Duda odparł: – Mam takiego. Nazwiska nie powiem, żeby nie spalić osoby, ale mam mocnego kandydata.

Czytaj też:

Kto będzie kandydatem PiS na prezydenta? Michał Kamiński podał nazwisko