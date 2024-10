Kto będzie kandydatem PiS na prezydenta? Michał Kamiński podał nazwisko

– Toczy się twarda walka o to, kto będzie kandydatem Prawa i Sprawiedliwości w wyborach prezydenckich, bo to jest ostatnia ważna rzecz, jaką ma w ręku Jarosław Kaczyński – przekonywał Kamiński w rozmowie z TVN24.

– Dzisiaj może to rozdać, może to oddać. To jest ostatnia ważna rzecz, którą może komuś dać – bycie kandydatem dużego obozu politycznego w wyborach prezydenckich. I walka o to jest walką bardzo zażartą – powiedział polityk, który w przeszłości był związany z PiS – pracował m.in. w kancelarii prezydenta Lecha Kaczyńskiego.



Kamiński o Morawieckim i Błaszczaku

Według Kamińskiego "Mateusz Morawiecki jest kandydatem jednej z frakcji i przeciwko niemu wszyscy inni się, wygląda na to, jednoczą, żeby nie został kandydatem na prezydenta". – Ta walka jest krwawa, bo jest o co walczyć – ocenił.

Na pytanie, kto według niego zostanie ostatecznie kandydatem PiS, odparł, że Mariusz Błaszczak, minister obrony w rządzie Morawieckiego, obecnie szef klubu PiS. – Ja to publicznie powiedziałem: to się skończy na Błaszczaku, bo on jest najwygodniejszy dla Jarosława Kaczyńskiego – argumentował Kamiński.

Kaczyński: Gdybyśmy rządzili, to ten pan byłby prezydentem

Prezes PiS zapytany na konferencji prasowej w sierpniu o potencjalnego kandydata na prezydenta, odparł: – Jestem przekonany, że gdybyśmy rządzili, to ten pan byłby prezydentem – oświadczył Kaczyński, wskazując na Błaszczaka.

– Co do tego nie mam wątpliwości, tylko przestał być ministrem obrony narodowej i wobec tego jego ekspozycja medialna bardzo osłabła. Były też różne, inne wydarzenia – nie z jego winy – żeby było jasne. Ale w dalszym ciągu bierzemy to pod uwagę – przekazał.

Wybory prezydenckie 2025. Kto po Andrzeju Dudzie?

Wybory prezydenckie odbędą się w przyszłym roku, prawdopodobnie w maju. Druga i ostatnia kadencja Andrzeja Dudy w Pałacu Prezydenckim upływa w sierpniu 2025 r. Polacy wybierają prezydenta co pięć lat.

