Prezydent skomentował swoją wizytę w USA. Napisał do Trumpa na Twitterze

Prezydenci Polski i USA podpisali wczoraj wspólną deklarację. Jej założenia to: pogłębianie współpracy obronnej przez rozwój planów wzmocnienia więzi wojskowych oraz rozpoczęcie nowego rozdziału we współpracy energetycznej przez partnerstwo na rzecz rozwoju polskiego sektora energetyki jądrowej.

Donald Trump zapowiedział, że USA najprawdopodobniej przeniosą swoje wojska z Niemiec do Polski. – Niemcy płacą Rosji miliardy za to, by mieć energię. Teraz pytanie, o co chodzi? Płacą miliardy za rosyjską energię, a my ich mamy bronić. Polska nie otrzymuje prawie żadnej energii z Rosji, co jest istotnym sygnałem – mówił Trump.

„To wspaniale znów odwiedzić Wielką Amerykę. Polska oczekuje dalszego partnerstwa z USA. Pracujemy razem, aby zapewnić lepszą przyszłość dla obu naszych narodów” – napisał na Twitterze prezydent Andrzej Duda. Prezydent w swoim wpisie na Twitterze otagował Donalda Trumpa.