"Kiedy słyszę tych oszołomów...". Tomaszewski zdradził, na kogo zagłosuje

Jan Tomaszewski ocenił, że Andrzej Duda to "najlepszy, wraz ze świętej pamięci Lechem Kaczyńskim, prezydent Polski po 1989 roku". – Kiedy słyszę tych oszołomów z różnych stron, którzy obiecują co i jak zrobią - chcę im powiedzieć tylko jedno: od tego jest parlament i rząd. Prezydent jest od reprezentowania Polski na arenie międzynarodowej (...) Andrzej Duda dorównał już prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu, który nigdy nie splamił się, jak jego poprzednicy. Obecny prezydent reprezentuje nas fenomenalnie – mówi w rozmowie z portalem niezalezna.pl.



Tomaszewski stwierdził, że jeśli Polacy chcą "powrotu do przeszłości, czyli cofnięcia 500 plus, podwyższenia wieku emerytalnego", to powinni zagłosować na rywali Andrzeja Dudy. – Wtedy będziemy mieli prawdziwą wojnę, na której wszyscy stracimy – powiedział. – Andrzej Duda jest szanowany na całym świecie. To co zrobił Donald Trump, to jest mistrzostwo, jak on traktuje Polaków i naszego prezydenta – dodał.