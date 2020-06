"Ja nie będę się spowiadał w jakich ciuchach chodzę". Zabawna wymiana zdań w studiu RMF FM

Wśród pytań o politykę, pojawiło się też kilka niezwiązanych z trwającym wyścigiem wyborczym. – Czy szyje pan sobie garnitury? – zapytał Bosaka w pewnym momencie audycji dziennikarz Robert Mazurek, rozpoczynając interesującą wymianę zdań.

– Nie – odpowiedział krótko polityk i dodał: „W tej chwili w świecie mody męskiej, za szycie garniturów uważana jest usługa na najwyższym poziomie kosztowności”. – Może pan powiedzieć to prościej? – dopytywał Mazurek. – Tak, szycie garniturów na miarę jest najdroższą usługą, z której nie korzystałem na razie – tłumaczył Bosak.

– A ma pan metkę na tym garniturze? – nie odpuszczał tematu Mazurek. – Panie redaktorze ja nie będę się spowiadał w jakich ciuchach chodzę – odpowiedział polityk.

Komentując kolejne pytania w tym temacie Bosak odpowiedział: "To nie jest interesujące dla wyborców. Ja myślę że dla wyborców to jest istotne, żeby polityk, którego mają poprzeć porządnie wyglądał i ja o to dbam. Natomiast robienie z tego jakiegoś zarzutu czy śmieszków, to chyba jest nie na miejscu”.

– Ale jakie zarzuty, sam pan o sobie powiedział, że jest pan sztywny i muszę powiedzieć, że jak raz pan nie skłamał – odpowiedział Mazurek.

– Realistyczna ocena w polityce to podstawa – żartował Bosak. – Ale jak doskonale pan sobie zdaje sprawę jako inteligenty człowiek, że wciąga mnie pan na grząskie wody, żeby zrobić ze mnie snoba. Więc ja wyprzedzająco wymijam pańskie zaczepki i robię to z uśmiechem – dodał polityk.

