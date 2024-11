Konfederacja ostrzega: Sądy zostaną włączone w system finansowania "aktywistów" odbierających zwierzęta

Zdaniem Konfederacji w projekcie ustawy "Stop Łańcuchom" (ustawa łańcuchowa/antyłańcuchowa) jest dobre rozwiązanie dot. zakazu łańcuchów, ale są w nim przede wszystkim kosztowne i "absurdalne ideologiczne pomysły szalonych aktywistów i zagranicznych lobbystów".

Konfederacja: Piątka dla zwierząt 2.0. stworzy mafię organizacji "prozwierzęcych"

Podczas kolejnej konferencji prasowej Konfederacji ostrzegającej przed projektem posłowie Krzysztof Bosak i Konrad Berkowicz powiedzieli, że w praktyce chodzi w nim o tworzenie zaplecza finansowego dla mniej lub bardziej radyklanych lewicowych organizacji zwalczających hodowlę zwierząt.

Największym niebezpieczeństwem, na jakie wskazali, jest prawne ustanowienie "mafii organizacji «prozwierzęcych»". Wicemarszałek Sejmu zwrócił uwagę, że organizacje nazywające siebie "prozwierzęcymi" będą mogły "interweniować" jak organy państwowe, jeśli uznają, że w gospodarstwie zwierzętom dzieje się coś niedobrego. W wypadku gdy taka "interwencja" doprowadzi do skazania jakiegoś właściciela zwierząt, organizacja dostanie pieniądze i tym zdaniem Konfederacji tkwi sedno ustawy.

Bosak: Sądy zostaną włączone w system finansowania "aktywistów" odbierających zwierzęta

– Ta ustawa wprowadza obowiązek, że sąd będzie musiał orzekać nawiązki do 100 tys. zł. na rzecz organizacji lewicowych aktywistów, którzy zajmują się odbieraniem zwierząt. Czyli to, co mieliśmy w "Piątce dla zwierząt" za rządu PiS, a więc zastępowanie państwa przez aktywistów, którzy zajmują się czasem zwalczaniem hodowli, czasem samozwańczymi kontrolami, próbami przejmowania prywatnego mienia, jakim są zwierzęta, to ma zostać nie tylko usankcjonowane, ale sądy mają być obowiązkowo włączone w system finansowania tej aktywności – powiedział prezes Ruchu Narodowego.

– Ustawa ta tworzy nie tylko obowiązek dla sądów, żeby orzekały do 100 tys. zł nawiązki od każdego, komu odebrano zwierzę, na rzecz tych organizacji, ale tworzy także mechanizm pomostowego finansowania kosztów przez samorządy. Samorządy będą musiały pokryć koszty utrzymania zwierząt i finansowania tych organizacji, zanim te pieniądze zostaną windykowane, z tych, którym zabrano zwierzęta” – kontynuował Krzysztof Bosak.

W dalszej części konferencji Bosak i Berkowicz szerzej omówili najbardziej niebezpieczne propozycje zawarte w projekcie.

Ustawa łańcuchowa. Rolnicy przeprowadzą akcję edukacyjną i "podziękują" politykom

Większość posłów zagłosowała w Sejmie za dalszym procedowaniem projektu ustawy. Nazwa projektu, pod którym podpisało się ponad 500 tys. osób to "Stop Łańcuchom, Pseudohodowlom i Bezdomności Zwierząt". Choć przepis zakazujący trzymania psów na łańcuchach wydaje się oczywisty, rolnicy i hodowcy są przerażeni i przygotowują akcję edukacyjną, ponieważ – jak przekonują – społeczeństwo nie wie, co poza zakazem łańcuchów znajduje się w forsowanej regulacji.

Obowiązkowa kastracja, czipowanie, centralny rejestr

Projekt przewiduje m.in.