Monika Zamachowska: Prawie 7 proc. przedstawicieli mojego narodu to faszyści

"Wczoraj okazało się, że prawie 7% dorosłych przedstawicieli mojego narodu to faszyści, którzy czują potrzebę przeciwstawienia się «ślepej wierze w tzw. projekt europejski» (z programu Konfederacji) i którzy «propagandę LGBT» będą tępić wszystkimi sposobami, nawet siłą. Czy ktoś chciałby mi to wytłumaczyć?" – napisała na Instagramie Zamachowska.

Jeden z użytkowników odpisał dziennikarce: "Pani Moniko polityka to nie tylko sprawa LGBT. Patrzymy też na inne kwestie, takie jak np. polityka zagraniczna czy bezpieczeństwo. Nie popieram Bosaka, ale wkurza mnie już to, co trafia do sieci".

"Nie tylko. Ale również, a może nawet przede wszystkim. To jest polityka wykluczenia. Nigdy nie będę miała na to zgody" – oświadczyła Zamachowska.

Według ostatecznych danych Państwowej Komisji Wyborczej kandydat Konfederacji Krzysztof Bosak zdobył w niedzielnych wyborach 6,78 proc. głosów i zajął czwarte miejsce.

Ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał połowy wymaganej liczby głosów, 12 lipca odbędzie się druga tura z udziałem Andrzeja Dudy (43,50 proc.) i Rafała Trzaskowskiego (30,46 proc.).