W koalicji jest pomysł na oddanie do użytku 2 mln mieszkań. "Lewica złoży projekt"

W sobotę w Krakowie Lewica zorganizowała konwencję zatytułowaną "Mieszkanie Prawem Nie Towarem". Lider ugrupowania Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że w najbliższym czasie Lewica "rozpocznie ogromną dyskusję z samorządowcami na temat mądrego wykorzystania pustostanów".

twitter

Czarzasty: Lewica złoży projekt ws. wykorzystania 2 mln pustostanów

– Zapowiadam to bez szczegółów, ale zapowiadam: Lewica złoży projekt wykorzystania dwóch milionów pustostanów w Polsce tak, żeby byli szczęśliwi i właściciele mieszkań i żeby byli szczęśliwi ci, którzy te mieszkania będą wynajmowali – mówił Czarzasty.



Dodał, że jego ugrupowanie zrobi wszystko, aby wnioski złożone przez samorządy na budowę mieszkań na tani wynajem w roku 2023 i 2024 zostały zrealizowane. – To ważna i odpowiedzialna obietnica. Wiem, co mówię – podkreślił wicemarszałek Sejmu.

– Chcemy budować tanie mieszkania na tani wynajem. Widzieliśmy 222 tys. takich mieszkań wybudowanych we Wiedniu. To działa, to może funkcjonować – przekonywał.



Kredyt 0 procent. Czy koalicjanci dojdą do porozumienia?

Jak tłumaczył Czarzasty, Lewica zawsze była przeciwko dopłatom do kredytów, ponieważ oznacza to wzrost cen mieszkań.

– Cieszę się, że nasi partnerzy w rządzie zaczęli to doceniać, ale chcę im powiedzieć z wielką empatią: ten temat zawsze był tematem zgłaszanym przez Lewicę i nigdy to nie wynikało z tego, że patrzyliśmy na słupki poparcia. My patrzyliśmy na ludzi – powiedział.

Kredyt 0 procent wciąż dzieli koalicję rządzącą. Jego wprowadzenie forsują Koalicja Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe, ale przeciwna jest Lewica i Polska 2050.

Premier Donald Tusk na posiedzeniu rządu miał zarzucić minister funduszy i polityki regionalnej Katarzynie Pełczyńskiej-Nałęcz, że ogłaszając publicznie odrzucenie przez rząd pomysłu kredytu 0 procent, wprowadziła wyborców w błąd i złamała ustalenia, które zapadły między ministrami.



Czytaj też:

Kiedy obniżka stóp procentowych? Prezes NBP podał warunek